di Marcello Paolillo - 27/06/2019 10:22 | aggiornato 27/06/2019 10:26

La British Board of Film Classification ha rivelato la durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home, la nuova avventura cinematografica dell'Arrampicamuri prevista nei cinema italiani il 10 luglio.

Spider-Man: Far From Home è la prossima e attesa avventura del Marvel Cinematic Universe dedicata al Tessiragnatele interpretato da Tom Holland.

Il prossimo film dedicato all'Uomo Ragno arriverà infatti nei cinema italiani a partire dal prossimo mese di luglio e racconterà cosa è accaduto a Peter Parker dopo gli eventi visti in Avengers: Endgame (con tanto di viaggio studio in Europa che si trasformerà ben presto nell'ennesima occasione per tornare in azione).

Ora, la British Board of Film Classification (via ComicBook) ha svelato che Spider-Man: Far From Home avrà una durata di due ore e 9 minuti, ossia quattro minuti meno rispetto al precedente Spider-Man: Homecoming.

Avengers: Endgame, con le sue 3 ore e 2 minuti, resta quindi al momento il film appartenente al Marvel Cinematic Universe più lungo di sempre (Thor: The Dark World è invece il più breve, con 1 ora e 52 minuti). Insomma, i fan dell'Arrampicamuri non dovranno trattenersi dall'andare in bagno mentre sono in sala, questa volta.

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope... #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd — Ash (@AshBoio) May 2, 2019

Ricordiamo che lo scorso mese di maggio alcuni fan Marvel avevano scoperto che il celebre 'Ti amo 3000' pronunciato dalla figlioletta di Tony Stark, Morgan, poteva avere un significato decisamente particolare: la cifra corrisponderebbe alla somma della durata di tutti i film ambientati nell'Universo Marvel Studios, a partire dal primo Iron Man sino appunto a Spider-Man: Far From Home, ultimo capitolo della Fase 3 del MCU, arrivando così alla cifra tonda di 3000.

Considerando la durata effettiva di Far From Home, fissata a 129 minuti, la somma finale darebbe credito alla tesi dei fan.

Ricordiamo che nel cast di Spider-Man: Far From Home troviamo, oltre a Holland, anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal (nel ruolo di Mysterio).

Diretto da Jon Watts, il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 10 luglio 2019.