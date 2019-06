Star Wars: Galaxy’s Edge, i visitatori rubano oggetti dall'attrazione (per poi rivenderli online)

Disney non ha ancora commentato l'accaduto, sebbene i dipendenti del parco starebbero prendendo alcuni provvedimenti per evitare che l'oggettistica venga 'soffiata' da alcuni fan particolarmente ingordi.

Ora, via Deadline , è stato reso noto che diversi oggetti appartenenti al parco sarebbero stati trafugati da alcuni visitatori, per poi essere rivenduti privatamente attraverso alcuni noti siti di aste online.

L'apertura del primo 'blocco' nel parco di Anaheim, in California, è avvenuta durante la giornata del 31 maggio scorso, mentre a fine agosto una seconda versione di Galaxy's Edge aprirà anche in Florida.

Alcuni visitatori dello Star Wars: Galaxy's Edge nel parco Disneyland di Anaheim, in California, avrebbero trafugato diversi oggetti presi dalle attrazioni per poi rivenderli sui siti di aste online.

