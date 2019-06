Stranger Things, il cast spaventa (davvero) i fan al museo delle cere

TV News

di Francesco Ursino - 27/06/2019 12:04 | aggiornato 27/06/2019 12:08

Una bella gita al museo delle cere è quello che ci vuole per rilassarsi. A meno che le statue dedicate a Stranger Things non inizino a muoversi e a parlare...

Cosa può andare storto durante una tranquilla gita al museo delle cere? Se c’è di mezzo Stranger Things, molte cose. Secondo quanto riportato da Vulture, il museo di Madame Tussauds di New York, posto a Times Square, si è arricchito di una nuova area tutta dedicata allo show Netflix. Al posto delle statue di cera dei protagonisti, però, erano presenti gli attori del cast in carne e ossa, intenzionati a far prendere un bello spavento ai visitatori. La curiosa iniziativa, parte del Tonight Show di Jimmy Fallon, strappa qualche sorriso per via delle reazioni dei fan, al limite tra lo spaventato e il disorientato.

Oltre ai componenti del cast era presente anche lo stesso Jimmy Fallon, che in teoria era agghindato in modo da somigliare alla povera Barbara Holland, l’amica di Nancy scomparsa misteriosamente all’inizio della prima stagione e rimasta vittima del Demogorgone.

Ora si scherza, ma tra poco si fa sul serio

La terza stagione di Stranger Things verrà resa disponibile il prossimo 4 luglio 2019, e promette di sconvolgere il mondo dei suoi protagonisti. Lo slogan che accompagna i trailer e le prime immagini ufficiali, ovvero “Un’estate può cambiare tutto”, indica proprio che Undici, Will e gli altri rimarranno tutt’altro che imbambolati come statue di cera. Analizzando il poster ufficiale della serie, ad esempio, è possibile carpire numerosi indizi, mentre la clip con protagonista Billy anticipa che il fratello di Max avrà un ruolo piuttosto “bollente”.

L’ultimo trailer pubblicato prima dell’uscita dei nuovi episodi, invece, lancia oscuri presagi sul futuro dei protagonisti, che saranno chiamati ad affrontare nuove minacce. In ogni caso Finn Wolfhard, l'attore che interpreta Mike, ha una certezza: il terzo atto della serie Netflix riproporrà i toni divertiti della prima stagione, mantenendo tutta la tensione horror della seconda serie di episodi.

Siete in attesa della nuova stagione di Stranger Things?