The Beach, un prequel del film con Leonardo DiCaprio è in lavorazione

27/06/2019

The Beach, la pellicola drammatica diretta da Danny Boyle nel 2000 con Leonardo DiCaprio, potrebbe presto essere adattata per la televisione.

Nel 2000 faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche The Beach, film drammatico diretto dal regista Danny Boyle che vede protagonista il premio Oscar Leonardo DiCaprio nei panni di un giovane turista americano che si ritrova in un'isola incontaminata.

Adesso la pellicola, basata sull'omonimo romanzo di Alex Garland pubblicato nel 1996, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo con un adattamento televisivo e a rivelarlo è stato lo stesso Boyle.

In occasione della promozione del suo ultimo lavoro cinematografico, il regista ha ammesso che l'attrice e sceneggiatrice Amy Seimetz - che ha già adattato per la televisione The Girlfriend Experience, show tratto dalla pellicola di Steven Soderbergh - sta lavorando a una serie TV prequel. Queste le parole di Boyle:

The Beach potrebbe tornare. Seimetz ne ha fatto un prequel per la TV. È lo stesso personaggio, ma è ambientato ai giorni nostri, quindi venti anni dopo... Ti scombussola il cervello. È davvero intrigante, vedrete. Ho letto i copioni dei primi due episodi.

Nonostante la serie televisiva è un prequel del film originale, la trama sarà ambientata 20 anni dopo e seguirà nuovamente le vicende di Richard, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio. Tuttavia difficilmente l'attore premio Oscar riprenderà il suo ruolo e al momento non sappiamo chi sarà a sostituirlo.

The Beach non è stato un grande successo per il pubblico e per la critica. La pellicola è comunque riuscita a trasformare la splendida spiaggia di Maya Bay, situata nelle Isole Phi Phi in Thailandia, in una vera e propria attrazione turistica.

Recentemente però le autorità thailandesi sono state costrette a chiudere l'isola ai visitatori a tempo indeterminato, visto che l'enorme e incontrollato afflusso di turisti in questi anni aveva causato dei seri danni alla spiaggia e al suo ecosistema naturale.

E voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere la serie TV di The Beach?

Via: Slashfilm.