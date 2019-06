The Walking Dead: un indizio su Rick Grimes in Fear The Walking Dead?

TV News The Walking Dead

Linee temporali, crossover annunciati, personaggi che si trasferiscono da una serie all'altra: ecco tutto quello che The Walking Dead e lo spinoff Fear The Walking Dead ci stanno anticipando sul destino di Rick Grimes.

Ora che la quinta stagione dello spinoff, Fear The Walking Dead, è in onda negli USA su AMC, arrivano le prime connessioni con The Walking Dead e il destino di Rick Grimes. Ricostruendo le informazioni analizzate da Comicbook, che sta seguendo accuratamente la linea temporale e gli indizi, sappiamo già molte cose.

Primo: fra la fine della stagione 8 e l'inizio della 9, in The Walking Dead, è passato un tempo che corrisponde più o meno a un anno e mezzo.

Secondo: i due personaggi della serie che si sono "spostati" nello spinoff, Morgan - che già avevamo visto nella scorsa stagione - e Dwight, new entry della 5, ci danno ulteriori indicazioni sulle tempistiche.

In particolare, proprio l'arrivo di Dwight è utile: partito in cerca della moglie Sherry, l'uomo ha lasciato i nostri circa sei mesi prima dell'inizio della stagione 9 di The Walking Dead. Di conseguenza, Rick è ancora al suo posto, alla guida dei sopravvissuti. Solo in seguito uscirà di scena, trasportato dall'elicottero chiamato da Jadis - pardon: Anne.

Ciò premesso, ecco il preziosissimo terzo indizio, arrivato nell'episodio 5x04 di Fear The Walking Dead.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Pare che nello spinoff - con l'episodio Skidmark - sia stato avvistato uno dei personaggi legati al gruppo che ha portato via Rick. Si tratta di una figura mascherata, un assalitore vestito di nero, che i protagonisti hanno visto insieme ad altri due personaggi armati. Ebbene, nell'episodio 5x05, come mostrato da un teaser, Al (Maggie Grace), si ritroverà coinvolta con il misterioso personaggio mascherato e un elicottero appartenente al suo gruppo. A questo punto è facile fare due più due: non ci sono dozzine di elicotteri, nel mondo post-apocalittico di The Walking Dead... Ecco quindi che, prima della messa in onda dei film su Rick Grimes, potremmo già conoscere il gruppo che l'ha portato via. Nello specifico, ci riferiamo al personaggio interpretato da una delle new entry della stagione 5 di Fear The Walking Dead, l'attrice Sydney Lemmon (Velvet Buzzsaw, Succession). Si tratterebbe di una donna di nome Isabelle, identificata semplicemente come un "soldato" del nuovo gruppo.

Presto ne sapremo di più.

