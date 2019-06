Thor grasso ha un nome ufficiale per Marvel: Bro Thor

Cinema

27/06/2019

L'amichevole Bro Thor di Asgard!

Il Dio del Tuono Thor, figlio di Odino ed erede al trono di Asgard, è il personaggio che ha subito più cambiamenti nel suo arco narrativo, all'interno del Marvel Cinematic Universe. Introdotto come un personaggio sfrontato e guerrafondaio, Thor si è lentamente trasformato sia nel carattere che nel fisico, fino a presentarsi svogliato e grasso in Avengers: Endgame. Nel film dei fratelli Russo, il nuovo aspetto di Thor viene sfruttato per diverse scene comiche, come quella in cui Tony Stark lo chiama Lebowski, accostandolo al personaggio - simile nell'aspetto - interpretato da Jeff Bridges nel film dei fratelli Coen, dal titolo Il grande Lebowski.

Ma Marvel Studios ha deciso di non chiamarlo Lebowski o Fat Thor, come è stato soprannominato dai fan sul web, bensì Bro Thor. Questo nome è stato rivelato dal titolo di una speciale featurette (un video dietro le quinte del film con interviste) che sarà contenuta negli extra del Blu-ray di Avengers: Endgame (disponibile negli Stati Uniti dal 13 agosto 2019).

La descrizione della featurette recita:

Il suo aspetto è cambiato ma il suo eroismo rimane! Vai dietro le quinte per vedere come è stato creato Bro Thor.

Il nome Bro Thor, al contrario di Fat Thor, descrive meglio il personaggio, in quanto non si ferma al suo aspetto fisico (fat, ovvero grasso) ma sottolinea un atteggiamento amichevole, come quello dei ragazzi che passano del tempo con gli amici. Nel film infatti, Thor gioca ai videogiochi (Fortnite), mangia patatine e beve birra insieme ai suoi amici.

Non è ancora stato svelato se Thor (interpretato da Chris Hemsworth) apparirà ancora nell'Universo Cinematografico Marvel. L'attore di origini australiane ha detto di essere disponibile per un ritorno e, se il suo contratto verrà rinnovato da Marvel Studios, lo si potrebbe vedere in uno speciale team-up con i Guardiani della Galassia, nel terzo film scritto e diretto da James Gunn.

Nel frattempo, ci sarà ancora una possibilità di vedere Bro Thor al cinema! Infatti, Avengers: Endgame verrà riproposto anche nelle sale italiane (dal 4 luglio) con alcuni contenuti extra inediti.