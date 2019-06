Un film su Dottor Destino potrebbe rientrare nei piani dei Marvel Studios

CinemaFumetti

di Pasquale Oliva - 27/06/2019 15:02 | aggiornato 27/06/2019 15:05

Dottor Destino potrebbe essere uno dei protagonisti delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe. Un film su Victor Von Doom è stato già proposto a Kevin Feige dal creatore della serie televisiva Legion.

Dottor Destino, dietro la cui maschera si cela il volto di Victor Von Doom, è uno dei villain più temibili (e riconoscibili) dell'universo Marvel Comics. Dopo le numerose apparizioni in film, serie animate e videogiochi, i Marvel Studios potrebbero dedicare al potente scienziato una pellicola da inserire nel vasto Marvel Cinematic Universe.

Noah Hawley, vincitore di un Golden Globe per la serie Fargo e creatore di Legion (la terza stagione arriva su FOX, in prima assoluta, il 3 luglio), ha confermato di aver discusso con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige di un eventuale film sullo storico nemico dei Fantastici 4. Le trattative sono ancora in corso, ma si respira ottimismo.

Ho recentemente incontrato Kevin Feige e mi sono descritto come una sorta di dipartimento di ricerca e sviluppo Marvel. So cosa può fare questa cosa incredibile che il Marvel Cinematic Universe sta facendo, ma mi chiedo, cos'altro potremmo fare? [...] Ho scritto una sceneggiatura su Dottor Destino, la storia di un antieroe che mi piace molto, e stiamo ancora discutendo della sua realizzazione.

Durante l'intervista con The Hollywood Reporter, Hawley ha descritto il suo rapporto con l'universo degli X-Men:

Ciò che mi ha colpito dell'universo degli X-Men è che questi film iniziano in un campo di concentramento. Approfondiscono la vera natura della malvagità dell'essere umano. Non si tratta solo di una forza cosmica che minaccia il mondo. Attraverso questo genere, esploriamo il male che ogni giorno facciamo l'un l'altro, i modi in cui ci facciamo del male e ci diamo per scontati. Ci sono saranno altre storie e personaggi che affronteranno ulteriori temi.

Dottor Destino sul grande schermo

Victor Von Doom - che IGN ha posizionato al quinto posto nella classifica dei 100 migliori villain dei fumetti (non solo Marvel Comics) - è già apparso in pellicole dedicate ai personaggi delle Casa delle Idee.

In 'The Fantastic Four' del 1994 il personaggio è stato interpretato da Joseph Culp, nel 2005 e nel 2007 da Julian McMahon in 'I Fantastici 4' e' I Fantastici 4 e Silver Surfer' rispettivamente, e infine nel 2015 da Toby Kebbell nello sfortunato reboot cinematografico.

20th Century Fox Dottor Destino (Julian McMahon) è già apparso sul grande schermo

Cosa ne pensate di un film dedicato a Dottor Destino? Chi potrebbe vestire i panni di Victor Von Doom?

