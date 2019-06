Alita: Angelo della Battaglia, in arrivo una Collector's Edition davvero succulenta

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 28/06/2019 12:29 | aggiornato 28/06/2019 12:33

Un cofanetto che permetterà a per fan e collezionisti di conoscere meglio il mondo di Alita.

1 condivisione

Non è un segreto che Alita: Angelo della Battaglia abbia avuto una strana storia al box-office: snobbato dagli americani (negli USA ha incassato poco più di 85 milioni di dollari) e premiato dal mercato internazionale (con un incasso di 319 milioni di dollari). Ma la storia del cinema insegna che spesso film sottovalutati in sala possono essere riscoperti, diventando dei cult (uno degli esempi più clamorosi è quello di Blade Runner).

Un'occasione per rivalutare o vedere per la prima volta Alita: Angelo della Battaglia sarà sicuramente legata all'uscita Home Video del film diretto da Robert Rodriguez.

Oltre alle edizioni standard in vendita in DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K (dal 12 settembre in Italia), verrà immessa sul mercato una speciale collector's edition, con numerosi contenuti extra, due concept art (ovvero, disegni realizzati in pre-produzione), un libro di 64 pagine e un certificato di autenticità. Questa edizione, che potete vedere in dettaglio nella gallery qui sotto, sarà in vendita dal 23 luglio 2019, per il solo mercato in lingua inglese, al costo di 199,99 dollari.

20th Century Fox 4 20th Century Fox Facebook Twitter Pinterest I concept art del film presenti nel cofanetto

20th Century Fox Facebook Twitter Pinterest Il libro di 64 pagine, dal titolo The evolution of Alita

20th Century Fox Facebook Twitter Pinterest Il meraviglioso contenuto della collector's edition di Alita: Angelo della Battaglia

20th Century Fox Facebook Twitter Pinterest La cover slipcase della collector's edition di Alita: Angelo della Battaglia

Chiudi 1 di 4

Questa succulenta collector's edition per veri fan e collezionisti è stata presentata dall'account Twitter ufficiale del film:

Da una sceneggiatura di James Cameron e Laeta Kalogridis, Alita: Angelo della Battaglia è ambientato nella futuristica Città di Ferro e narra le gesta del cyborg Alita (interpretata da Rosa Salazar), che si troverà a prendere coscienza di ciò che è e di ciò di cui è capace, al fine di combattere il male per un mondo migliore. Durante il suo cammino, Alita ritroverà la memoria di un passato dimenticato in una storia affascinante, drammatica e altamente spettacolare.