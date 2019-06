Anche Westworld, Watchmen e His Dark Materials al Comic-Con di HBO

TV News

di Giuseppe Benincasa - 28/06/2019 14:54 | aggiornato 28/06/2019 14:57

Si prospettano 4 giorni di fuoco al SDCC per i fan delle serie TV targate HBO!

Dopo avere annunciato la presenza della serie TV Game of Thrones, l'emittente televisiva americana HBO porterà al San Diego Comic-Con (che si terrà dal 18 al 21 luglio 2019) anche gli show Watchmen, Westworld e His Dark Materials.

Westworld, Watchmen e His Dark Materials: il programma HBO al SDCC 2019

His Dark Materials

Il panel di His Dark Materials (ovvero l'incontro tra pubblico e membri del cast) avrò luogo nella sala Hall H il 18 luglio alle 16:45. Saranno presenti gli attori James McAvoy (Lord Asriel), Dafne Keen (Lyra), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) e Ruth Wilson (Mrs. Coulter), oltre alla produttrice esecutiva Jane Tranter. La sessione di autografi si terrà alle 14:45.

La serie di 8 episodi, scritta da Jack Thorne e diretta da Tom Hooper, è basata sull'acclamata trilogia di libri di Philip Pullman. In Italia, His Dark Materials è chiamata Queste oscure materie ed è composta da tre volumi: La bussola d'oro, La lama sottile, Il cannocchiale d'ambra.

Westworld - Dove tutto è concesso

Il panel della serie TV Westworld - Dove tutto è concesso si terrà giorno 20 luglio e avrà luogo nella Hall H alle 13:15. Tra gli ospiti ci saranno i creatori, produttori esecutivi e registi Jonathan Nolan e Lisa Joy, oltre ai membri del cast Ed Harris, Thandie Newton, Aaron Paul, Tessa Thompson, Evan Rachel Wood e Jeffrey Wright. La firma degli autografi è fissata alle 11:45.

Westworld - Dove tutto è concesso è una serie TV fantascientifica da 10 episodi a stagione. La prima stagione è andata in onda negli Stati Uniti (ma anche in Italia) nel 2016 e la seconda nel 2018. Ci si aspetta il debutto della terza stagione per il 2020, anche se ancora non c'è nulla di ufficiale.

Watchmen

La serie ispirata ai fatti del fumetto omonimo di Alan Moore, come riporta il sito americano Deadline, avrà un momento dedicato nello storico quartiere di San Diego chiamato Gaslamp, dove i fan potranno partecipare attivamente. I dettagli di questo evento non sono stati ancora rivelati ma si può ipotizzare la messa in scena di una parata, con i misteriosi poliziotti visti in uno dei tanti video promozionali della serie TV creata da Damon Lindelof.