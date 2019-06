Apple perde uno dei suoi pilastri: Jony Ive lascia dopo quasi 30 anni

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 28/06/2019 11:58 | aggiornato 28/06/2019 12:02

Apple perde il suo storico Chief Design Officer. Jony Ive, che ha contribuito alla nascita di prodotti di successo (iPhone su tutti), lascia l'azienda californiana dopo quasi 30 anni per dedicarsi a LoveFrom.

5 condivisioni

Il design dei prodotti Apple dell'ultimo trentennio porta la firma di Jony Ive, uno dei pilastri dell'azienda di Cupertino. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, il progettista britannico lascerà il suo ufficio di Apple Park entro la fine del 2019 per dedicarsi totalmente alla sua nuova azienda, LoveFrom.

Nonostante l'inattesa separazione, Apple sarà uno dei principali clienti di LoveFrom e Ive continuerà a lavorare al design di alcuni progetti della società californiana. Di seguito il commento del CEO di Apple Tim Cook, che ha definito l'ormai ex Chief Design Officer 'una figura unica nel suo settore':

Apple continuerà a beneficiare del talento di Ive lavorando direttamente con lui su progetti esclusivi, e tramite il lavoro del brillante e fervente team di progettazione che ha costruito. Dopo tanti anni di lavoro a stretto contatto, sono felice che la nostra relazione continui ad evolversi, e non vedo l'ora di lavorare con Jony in futuro.

HD Apple Il primo iPhone (chiamato 2G o EDGE), disegnato da Jony Ive e presentato da Steve Jobs nel 2007

Ive, nominato nel 2006 Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico e nel 2012 Cavaliere Comandante dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico per i suoi servizi per la progettazione, ha lasciato il segno a partire dal primo iMac (1998), per proseguire poi con altri prodotti dall'incredibile successo, come iPod, iPhone e MacBook.

Il progettista ha inoltre contribuito alle rivoluzioni di iOS e macOS degli ultimi anni. Nella carriera di Ive in Apple è stato determinante il ritorno al timone di Steve Jobs nel 1997. Tra i due c'era un forte feeling, in molti ricorderanno la prima chiamata in pubblico con il primo iPhone durante l'evento di presentazione del 2007 (minuto 25:40 del video in basso):

Dopo l'addio di Ive, Evans Hankey e Alan Dye (vice presidente del team Industrial Design e vice presidente del team Human Interface Design rispettivamente) faranno rapporto a Jeff Williams. Quest'ultimo ha guidato lo sviluppo di Apple Watch sin dal principio.

Quale credete sia il miglior prodotto disegnato da Jony Ive durante i suoi anni in Apple?