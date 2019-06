Black Widow, nuove foto dal set del film creano scompiglio temporale

Cinema

Via Twitter sono apparse alcune nuove foto dal set di Black Widow, lo standalone con Scarlett Johansson, le quali metterebbero in risalto un presunto 'paradosso temporale'.

Spider-Man: Far From Home, previsto nei cinema italiani il 10 luglio, metterà la parola fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Per la successiva Fase 4 Marvel Studios ha già in cantiere un bel po' di nuovi progetti, tra cui spicca sicuramente quello dedicato a Black Widow, l'eroina interpretata da Scarlett Johansson.

Ora, sono apparse su Twitter (via ComicBook) alcune nuove immagini dello standalone dedicato a Vedova Nera che pongono l'accento su un dettaglio piuttosto particolare del film, legato al contesto temporale in cui avranno luogo le vicende di Natasha Romanoff.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Sul set è stata infatti avvistata una BMW 5 Series Touring Wagon del 2017, cosa questa che smentirebbe la collocazione temporale del film negli anni '90 o nel 2016 di Captain America: Civil War, come accennato in precedenza. ブラックウィドウ、謎スーツと装甲車のもうちょい見やすい写真もあった。この装甲車はロシア軍…じゃないよね?英字が書かれてるように見えるから西側のもの?作中の時間軸どこなんだろう??#BlackWidowhttps://t.co/ToxZWpKH1a pic.twitter.com/zlHvksJ5AP — Weeping angel (@weepingangel013) June 27, 2019 Essendo i dettagli ufficiali del progetto Marvel alquanto scarsi (del resto, il film non è neppure ancora stato annunciato ufficialmente), è seriamente difficile azzardare qualche teoria sensata, sebbene non è da escludere che parte delle vicende del film si svolgano poco dopo la morte di Thanos vista all'inizio di Avengers: Endgame (e quindi pochi anni prima del sacrificio di Nat avvenuto su Vormir, nel 2023).

Inoltre, essendo il film previsto in uscita nel 2020, non è da escludere che il background temporale sia lo stesso dello spettatore, cosa questa che giustificherebbe sia la presenza della BMW del 2017 che eventuali altri 'paradossi temporali'.

Ricordiamo in ogni caso che nel cast di Black Widow dovremmo trovare, oltre alla Johansson, anche Florence Pugh (nei panni di Yelena Belova), Rachel Weisz e David Harbour (in due ruoli non ancora resi noti ufficialmente).

Siete ansiosi di rivedere Vedova Nera sul grande schermo?