Bond 25, è trapelato online il titolo del nuovo film su 007?

Cinema

di Marcello Paolillo - 28/06/2019 10:31 | aggiornato 28/06/2019 10:35

Via Twitter è apparsa un'immagine che rivelerebbe in anticipo il titolo ufficiale del venticinquesimo film dedicato all'agente segreto James Bond, interpretato da Daniel Craig.

C'è molta attesa circa Bond 25, nuovo capitolo incentrato sulle gesta del celebre agente segreto. Nonostante l'incidente sul set di Daniel Craig e alcune esplosioni ai Pinewood Studios (che avrebbero messo a rischio l'incolumità della troupe), le riprese del film continuano (come confermato dall'attore Rami Malek, che ha prontamente smentito alcuni grattacapi che sarebbero avvenuti sul set).

I fan sono comunque in febbrile attesa di scoprire il titolo ufficiale del venticinquesimo film dedicato all'implacabile James Bond. Ora, grazie a un tweet pubblicato da un account legato alla saga di 007 (via ComicBook), sarebbe apparso online quello che potrebbe essere il nome del lungometraggio diretto da Cary Fukunaga.

Il (presunto) titolo ufficiale della pellicola sarebbe infatti 'A Reason to Die', ossia 'Una Ragione per Morire'. Nonostante il nome del film sia perfettamente in linea con lo stile classico delle avventure di Bond, al momento non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte della produzione.

Ricordiamo che in Bond 25 Daniel Craig impersonerà per l'ultima volta l'agente segreto dell'MI6, ritiratosi dal servizio ma costretto a tornare in azione su richiesta dell'amico Felix Leiter della CIA, al fine di rintracciare uno scienziato rapito.

Il nuovo film arriverà nelle sale italiane l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo, oltre a Craig e Rami Malek (nei panni del villain), anche Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Ana De Armas.