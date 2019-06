C'era una volta a... Hollywood, ecco un nuovo spot TV con scene inedite

Cinema

La nuova clip del film di Tarantino indugia sulla stridente alternanza tra le luci di Hollywood e la mente criminale di Charles Manson, ma anche su un attore in crisi e personaggi fuori dal comune.

C’era una volta a… Hollywood torna a far parlare di sé. Collider segnala che la pellicola di Quentin Tarantino, attesa nelle sale italiane per il 19 settembre (e in quelle americane per il prossimo 26 luglio), è protagonista di un nuovo spot televisivo che alterna sequenze inedite a scene già viste nei primo trailer ufficiale.

La scena è occupata principalmente dalla coppia regina della produzione, quella composta dalla star del cinema in declino Rick Dalton (impersonata da Leonardo DiCaprio) e dal suo stuntman, Cliff Booth (portato in scena da Brad Pitt). La clip non manca di indugiare sulle difficoltà di Rick, alle prese con una Hollywood che non riconosce più. Nel momento di maggiore sconforto, però, ecco entrare in scena Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, che nella visione di Tarantino è la vicina di casa dello stesso Rick.

Non mancano alcune brevi apparizioni di Rafał Zawierucha, che nel film interpreta Roman Polanski, all’epoca marito di Sharon. L’attuale moglie del regista de La Nona Porta, Emmanuelle Seigner, non ha risparmiato aspre critiche a Tarantino, colpevole di non aver coinvolto Polanski nel progetto.

È inevitabile, poi, un accenno alla parte più dark della pellicola, con la presenza di Charles Manson, interpretato da Damon Herriman. Questa alternanza tra la Hollywood scintillante di fine anni ’60 e la morte di Sharon Tate, uccisa proprio dai seguaci di Manson, costituisce uno dei motivi di maggior interesse del film. Di questo ne è convinto proprio Tarantino, stando a un'intervista rilasciata dal regista dopo la proiezione della pellicola al Festival di Cannes 2019.

