Daenerys è stata mangiata da Drogon? La teoria shock di un'antropologa

Attenzione! Possibili spoiler!

Nell'episodio 8x06, The Iron Throne, dopo che Jon pugnala al cuore la giovane Targaryen, il figlio prediletto della Khaleesi raccoglie delicatamente sua madre con i suoi grandi artigli e sparisce all'orizzonte. Più tardi, Sam dice che il drago è stato visto volare "verso Est" e Bran risponde che proverà a trovarlo.

L'ipotesi (molto toccante) che va per la maggiore è che Drogon stia riportando Daenerys a casa. La sua vera casa: Valyria. Ma nessuno può dirlo con certezza e dal dubbio hanno preso forma molte speculazioni.

Come riporta ComicBook, una sostiene che il drago in realtà sia diretto a Volantis, con l'intenzione di portare sua madre dalla Sacerdotessa Rossa Kinvara (introdotta nell'episodio 6x05, Il tempo è giunto), perché la donna la faccia tornare in vita come Melisandre ha fatto con Jon.

E poi ce n'è un'altra... decisamente meno romantica. Secondo Carolyn Rando, antropologa forense presso l'Institute of Archaeology dell'University College London (UCL), Drogon potrebbe avere mangiato Daenerys.

La studiosa ha condiviso la sua teoria shock in una intervista con Huffington Post. Interrogata sulle intenzioni del drago, la dottoressa non ha escluso l'eventualità di un simile epilogo:

[Drogon, n.d.r.] aveva intenzione di mangiare [Daenerys, n.d.r.]? Forse sì. È un'ipotesi che va considerata.

D'altra parte, Rando osserva che per il figlio prediletto della Khaleesi (come per i suoi fratelli) è lecito parlare di intelligenza, empatia e "amore" nei confronti della madre:

Sembra che i draghi della serie abbiano come una certa capacità di comprensione (almeno parziale) del comportamento umano. Di conseguenza, si può dire che vedono [Daenerys, n.d.r.] come un genitore. Per cui è legittimo ipotizzare che [quello mostrato da Drogon, n.d.r.] sia una sorta di dolore.

L'antropologa spiega il comportamento dei draghi con la teoria dell'imprinting:

Quando sono nati, la prima cosa che hanno visto è stata [Daenerys, n.d.r.]. Quindi ritengo che l'imprinting sia stato molto forte. Pensate agli studi sugli animali nei giardini zoologici. Quando allevano gli animali per farli tornare in libertà, usano pupazzi e cose che sembrano l'animale in questione, per evitare l'imprinting umano. Di conseguenza, credo che l'imprinting di [Daenerys, n.d.r.] su [Drogon, Viserion e Rhaegal, n.d.r.] sia stato molto forte: 'Lei è il nostro genitore, dobbiamo proteggerla'.

Tuttavia, Rando ricorda che non mancano i casi di animale d'affezione che divorano i loro padroni morti. La studiosa dice che non è un comportamento comune, ma che accade più spesso di quanto si creda e definisce le circostanze che lo causano:

Se leggete i casi studio, sono condizioni molto specifiche. [Di solito si tratta di, n.d.r.] qualcuno che viveva da solo, riceveva poche visite ed è morto per cause naturali. Gli animali non potevano uscire di casa e non c'era cibo.

GIPHY/HBO Drogon cerca di capire cosa sia accaduto a Daenerys

Un altro fattore che influisce è l'angoscia che si genera nell'animale nel vedere il proprio padrone inerte.

L'antropologa porta ad esempio il caso di un cane che ha mangiato il viso dell'uomo con cui viveva, dopo che quest'ultimo si è suicidato. Sul volto del padrone c'erano segni di morsi ad appena 45 minuti della morte, perché probabilmente il cane lo stava leccando per ottenere la sua attenzione e (in definitiva) capire se stesse bene:

[L'animale, n.d.r.] tende a leccare e, se c'è molto sangue, può accadere che morda. Ma è stress o qualcosa di simile.

Nel caso di Drogon e Daenerys, sembrerebbero sussistere tutte le condizioni. Alla fine di GoT, a Khaleesi era sola e isolata, il drago probabilmente aveva (molta) fame dopo il periodo al Nord, le battaglie combattute e (soprattutto) la distruzione di Approdo del Re e ha provato a scuotere sua madre con il muso, quando l'ha trovata morta.

E anche se in Drogon l'intelligenza sembrerebbe prevalere sull'istinto animale, Carolyn Rando ritiene che l'ipotesi che possa avere mangiato sua madre non sia da escludere:

Sì, penso che sia corretto [considerarla una eventualità possibile, n.d.r.]. E credo che non possiamo ignorarlo.

D'altra parte, da fan, la studiosa spera che non sia accaduto. E osserva che il figlio prediletto della Khaleesi aveva un'altra opzione, se davvero aveva fame: