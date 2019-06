Dolcissime: adolescenza e body shaming nel nuovo film di Francesco Ghiaccio

Cinema

di Tanina Cordaro - 28/06/2019 14:44 | aggiornato 28/06/2019 14:48

Valeria Solarino e Vinicio Marchioni sono nel cast dell'opera seconda del regista, che ha curato la sceneggiatura assieme a Marco D'Amore.

Umiliare una persona per il suo aspetto fisico è una delle abitudini che accomunano tanti adolescenti. Criticare le proprie coetanee con sentenze feroci, soprattutto sui social, sembra essere diventato lo sport più praticato. Il fat shaming è quello che subiscono ogni giorno le tre protagoniste di Dolcissime, opera seconda di Francesco Ghiaccio, sceneggiata dallo stesso regista insieme a Marco D’Amore (alias Ciro della serie TV Gomorra), in arrivo nelle sale dall'1 agosto.

La trama

Mariagrazia, Chiara e Letizia (Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita De Francisco) sono tre amiche inseparabili. Accomunate dai chili di troppo, tutte soffrono una situazione difficile: la prima fa fatica a reggere il confronto con la madre ex campionessa sportiva dal fisico perfetto (Valeria Solarino), la seconda ha una relazione virtuale con un ragazzo a cui ha paura a mostrarsi nella vita reale, e la terza ha un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo.

Le tre troveranno un modo per mettere in atto la propria rivincita grazie allo sport, partecipando a una gara di nuoto sincronizzato. Sarà proprio il capitano della squadra scolastica, costretta da un ricatto, ad allenarle in segreto.

Il cast

la carriera dell’attrice è inarrestabile, dal 2002 (anno del suo debutto al cinema) a oggi ha preso parte a quasi trenta pellicole, tra cui Signorina Effe (col quale conquista una candidatura al David di Donatello), Smetto quando voglio e A casa tutti bene. Lo scorso anno l’abbiamo vista nei panni di Cicognac ne Moschettieri del re, del compagno Giovanni Veronesi. In Dolcissime è la madre di Mariagrazia. Vinicio Marchioni: famoso per aver interpretato il Freddo nella serie TV Romanzo criminale, l’attore è attivissimo sia a teatro che al cinema. In Dolcissime l’attore è ancora una volta sul set con Valeria Solarino con cui aveva recitato nel film Quanto basta.

Riconquistare la propria autostima corporea e combattere il body shaming: sono questi i temi di Dolcissime, un film sulla bellezza del fisico imperfetto.