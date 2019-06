Ecco perché Idris Elba non vuole diventare il nuovo James Bond

Cinema

di Matteo Tontini - 28/06/2019 15:57 | aggiornato 28/06/2019 15:58

La star di "Luther" fa luce sul perché non sarebbe invogliato a calarsi nei panni del nuovo 007.

1 condivisione

Idris Elba, attore noto per l'interpretazione di Luther (che gli è valsa peraltro un Golden Globe) nella nota serie TV di successo, è stato più volte avvicinato al ruolo di James Bond nell'ultimo periodo. I suoi fan vorrebbero davvero vederlo indossare lo smoking dell'agente 007 una volta che Daniel Craig sarà uscito di scena, ma Elba non sembra avere lo stesso entusiasmo.

Difatti ha sempre affermato di non essere interessato alla parte e Vanity Fair, attraverso un'intervista a lui dedicata, fa ora luce sul motivo.

A quanto pare, l'attore è stanco dei commenti razzisti emersi in seguito ai rumor secondo cui avrebbe interpretato l'iconica spia britannica. Afferma infatti:

Ti senti scoraggiato quando le persone, da un punto di vista generazionale, dicono 'Non può essere'. E in realtà il problema si rivela il colore della mia pelle. E poi se lo interpretassi e funzionasse, o non funzionasse, sarebbe per via del colore della mia pelle? È una posizione difficile da affrontare quando non ne ho bisogno.

Idris Elba, che prossimamente vedremo in Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ha inoltre dichiarato di non essersi fatto in quattro per ottenere la parte, sebbene lo stuzzichi l'idea di un James Bond nero.

Peraltro, ha affermato che se il ruolo gli fosse stato offerto sul serio lo avrebbe accettato. Ha riferito alla nota rivista:

James Bond è un personaggio iconico, ambito e amato, che porta il pubblico in un grande viaggio di evasione dalla realtà. È chiaro che se qualcuno mi dicesse 'Vuoi interpretare James Bond?' risponderei di sì. Mi affascina. Ma non è un desiderio che ho espresso chiaramente, tipo 'Sì, voglio essere il James Bond nero', perché comunque stiamo parlando di una spia. Se vuoi davvero indebolirlo, penso sia meglio renderlo il meno ovvio possibile.

Secondo voi, Idris Elba sarebbe adatto a interpretare 007?