Elle Fanning sarà al Giffoni per l'anteprima di Teen Spirit

28/06/2019

Una giovane star come Elle Fanning apparirà al prossimo Giffoni Film Festival per presentare il suo Teen Spirit, la storia di una ragazza che cerca un posto al sole sul palcoscenico, davanti a un microfono.

Verso la fine di luglio il Giffoni Film Festival s’illuminerà d’immenso con un’ospite d’eccezione: la bellissima ed eterea Elle Fanning, la giovane protagonista di Neon Demon, Mary Shelley, Maleficient, e soprattutto Teen Spirit, la pellicola del suo fidanzato Max Minghella, che arriverà nelle sale italiane il 29 agosto.

Il film avrà una première proprio al Giffoni il 22 luglio, con la presenza della Fanning davanti ai giurati e al pubblico. La giovane stella verrà anche premiata con il Giffoni Experience Award.

La storia parla di Violet, una ragazza di 16 anni che vive con la madre in condizioni di povertà ma sogna di sfondare nel mondo della musica. Deciderà di provare a realizzare il suo sogno partecipando al Teen Star, un talent show che le spalancherà le porte del successo, ma prima di conquistare la vittoria dovrà superare tanti ostacoli.

Il film è già stato presentato al Toronto International Film Festival nel settembre 2018, e ha ricevuto una candidatura al Cleveland International Film Festival come Miglior film musicale. Nel cast, al fianco della Fanning, troveremo anche Rebecca Hall nei panni di Jules.

Elle Fanning e Max Minghella, attrice e regista di Teen Spirit

Elle Fanning era interessata da tempo a lavorare in un film dove potesse cantare, e per questo ha inviato a Max Minghella (figlio del celebre regista Anthony Minghella e attore in The Handmaid’s Tale) un video in cui si esibiva insieme al francese Woodkid durante il Festival del Jazz di Montreux, nel 2016. Colpito dalla performance, Minghella Jr. ha deciso di scritturarla e dare alla storia di Teen Spirit una direzione più travolgente e particolare.

La musicalità dell’attrice, come riporta Coming Soon, è stata lodata dal regista e dai produttori. A proposito del suo personaggio, Elle Fanning sottolinea la sua trasformazione, che combacia con un coming of age.

All'inizio è inesperta. È una brava cantante e ha del potenziale, ma non ha molta presenza scenica nella voce.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire questo film?