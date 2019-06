I film al cinema nel weekend del 29 e 30 giugno 2019

CinemaAnimazione

Drammi, sentimenti, emozioni, risate, brividi e molto altro ancora. Il weekend del 29 e 30 giugno porta al cinema tante novità e titoli molto attesi.

Nel fine settimana in arrivo approdano in sala 8 nuovi titoli. Uno dei più attesi è senza dubbio Toy Story 4, nuovo capitolo della (molto amata) saga dei giocattoli senzienti Woody, Buzz e i loro amici.

Ma se i cartoon non sono il vostro genere, non preoccupatevi. Tra le novità ci sono anche pellicole drammatiche, come La mia vita con John F. Donovan, l'horror Ma, documentari, commedie e action movie.

Animazione

Toy Story 4

Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy - USA, 2019 - Durata 99 Min.

Woody, Buzz e gli altri giocattoli vivono sereni con Bonnie, la sorellina di Andy. Un giorno, a loro si unisce Forky, una forchetta trasformata in giocattolo dalla bambina per un progetto dell'asilo. Ma il nuovo arrivato è tutto meno che entusiasta del cambiamento e approfitta di un viaggio in macchina della piccola con la famiglia per scappare. Woody si lancia al suo inseguimento per riportarlo indietro. Il cowboy si ritrova a fronteggiare pericoli e nuovi nemici, ma ritrova anche una vecchia amica: Bo Peep. Riuscirà a portare a termine la sua missione e a convincere Forky che il posto di un giocattolo è al fianco del suo bambino o la nuova esperienza cambierà il suo punto di vista sul mondo?

Il film è diretto da Josh Cooley e le voci italiane sono di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Luca Laurenti, Corrado Guzzanti, Rossella Brescia, Benjamin Mascolo, Federico Rossi, Cinzia De Carolis.

Azione

Wolf Call - Minaccia in alto mare

Azione, Drammatico - Francia, 2019 - Durata 115 Min.

Nei sottomarini, il "canto del lupo" è il codice con cui viene indicato il suono impercettibile che segnala la presenza di un sommergibile nemico. Solo in pochi, chiamati "orecchio d'oro", riescono a percepirlo e tra loro c'è l'analista acustico Chanteraide. Dotato di un udito eccezionale e ritenuto infallibile, il giovane affronta con il suo equipaggio una pericolosa missione in Siria. Ma per la prima volta, Chanteraide commette un errore. Il sottomarino scampa per un soffio alla tragedia e il giovane si ritrova sotto processo. Ma una nuova, terribile minaccia gli offre la possibilità di riscattarsi. La posta è altissima: evitare una guerra termonucleare globale.

Diretta da Antonin Baudry, la pellicola è interpretata da François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot, Damien Bonnard.

Biografici

Nureyev - The White Crow

Biografico, Drammatico - Gran Bretagna, Francia, 2018 - Durata 122 Min.

A soli 22 anni, Rudolf Nureyev fa parte della rinomata compagnia sovietica Kirov Ballet Company e va in tournée a Parigi. Anticonformista, curioso, brillante e ribelle, il giovane si avvicina ai colleghi de L'Opéra grazie alle lezioni di inglese seguite in patria. Ma il suo comportamento fuori dagli schemi e l'amicizia con la parigina Clara Saint lo mettono nel mirino del KGB. A Rudolf viene proibito di andare a Londra con la compagnia e gli viene ordinato di rientrare in Unione Sovietica. Il provvidenziale intervento del ballerino e coreografo de L'Opéra, Le Bourget di Pierre Lacotte, e di Clara permette al giovane di fuggire e di chiedere asilo in Francia.

Il film è diretto da Ralph Fiennes e annovera nel cast Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksej Morozov, Raphael Personnaz, Olivier Rabourdin, Louis Hofmann, Sergei Polunin, Yves Heck.

Commedie

Daitona

Commedia - Italia, 2017 - Durata 94 Min.

Loris Daitona è uno scrittore che ha avuto un grande successo a 16 anni con il libro Ti lovvo. Da allora è caduto nell'oblio, impegnato nell'impresa senza fine di scrivere "il romanzo della sua vita". La sua esistenza va avanti sempre uguale, caotica, annoiata e senza senso, fino a che riceve una misteriosa telefonata. Una certa "Lady" vuole che consegni un "passero rosso" alle 9 di sera in un dato luogo. Lo sconclusionato scrittore non ha la più pallida idea di chi e cosa siano l'una e l'altro, ma la chiamata innesca una girandola di eventi che lo trascina in un vero e proprio girone infernale.

Diretta da Lorenzo Giovenga, la pellicola conta sulla presenza di Lorenzo Lazzarini, Ornella Muti, Luca Di Giovanni, Pietro De Silva, Lina Bernardi, Noemi Guglietta, Chiara Serangeli, Roberto Fazioli.

Drammatici

La mia vita con John F. Donovan

Drammatico - Canada, 2018 - Durata 123 Min.

John F. Donovan è una star della TV americana. Rupert Turner è un giovanissimo fan inglese che lo idolatra. Le vite dei due sembrerebbero destinate a non incontrarsi mai, invece il divo inizia a rispondere alle lettere del suo appassionato supporter. Non solo: gli apre le porte del suo cuore. Quando la corrispondenza tra di loro viene scoperta, esplode un vero e proprio caso mediatico. 10 anni dopo, Rupert, diventato a sua volta un attore di successo, ripercorre gli eventi di quei giorni in una lunga, emozionata ed emozionante intervista.

Il film è diretto da Xavier Dolan ed è interpretato da Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay, Ben Schnetzer, Kathy Bates, Sarah Gadon, Thandie Newton, Susan Sarandon, Emily Hampshire, Michael Gambon, Chris Zylka, Amara Karan, Ari Millen.

Atto di fede

Drammatico - USA, 2019 - Durata 116 Min.

St. Louis, inverno 2015. John Smith, 14enne figlio adottivo di Joyce e Brian, cade nelle acque di un lago ghiacciato. Il ragazzo viene estratto ancora vivo 15 minuti dopo e portato urgentemente in ospedale. John viene sottoposto a quasi mezz'ora di rianimazione cardiopolmonare, ma non si risveglia e i medici si preparano a dichiararne il decesso. Invece, Joyce non vuole arrendersi e inizia a pregare ad alta voce al capezzale del figlio. E a un certo punto, succede qualcosa di assolutamente inaspettato: John riprende conoscenza. È accaduto (davvero) un miracolo?

Diretta da Roxann Dawson, la pellicola annovera nel cast Chrissy Metz, Topher Grace, Josh Lucas, Mike Colter, Dennis Haysbert, Sam Trammell, Lisa Durupt, Rebecca Staab, Ali Skovbye, Victor Zinck Jr., Marcel Ruiz.

Carmen y Lola

Drammatico - Spagna, 2018 - Durata 103 Min.

Madrid, giorni nostri. Carmen e Lola sono due ragazze gipsy. La prima sembra rassegnata ad accettare il suo destino di sposa e madre. La seconda è una giovane ribelle e anticonformista, che disegna graffiti sui muri e sogna di diventare una insegnante e fuggire da una vita che non sente sua. Quando il caso le fa incontrare, tra le due nasce un sentimento profondo e fortissimo, che le spinge ad affermare sé stesse e quello che vogliono davvero. Contro tutto e tutti.

Il film è diretto da Arantxa Echevarría e conta sulla presenza di Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Carolina Yuste, Moreno Borja, Rafaela León.

Horror

Ma

Horror, Thriller - USA, 2019 - Durata 99 Min.

Maggie va a vivere con sua mamma Erica in una cittadina dell'Ohio. La ragazza non ci mette molto a farsi nuovi amici e con loro organizza un party alcolico. Il problema è che sono tutti minorenni e che hanno bisogno di un adulto per comprare da bere. Le persone alle quali chiedono si rifiutano, ma poi incontrano Sue Ann, una donna di mezza età che decide di aiutarli. Non solo. La volta seguente, Sue Ann propone loro di fare baldoria nella sua cantina: un posto sicuro e dove nessuno potrà scoprirli. Devono solo osservare alcune regole: non salire al piano superiore e non chiamarla "ma". Maggie e i suoi amici accettano con entusiasmo, ma ben presto scivolano in un incubo...

Diretta da Tate Taylor, la pellicola è interpretata da Octavia Spencer, Luke Evans, Juliette Lewis, Allison Janney, Missi Pyle, McKaley Miller, Corey Fogelmanis, Dominic Burgess, Dante Brown.