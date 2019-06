I film in uscita a luglio 2019: cosa ti aspetta al cinema?

Cinema

La programazione del mese di luglio è un ottovolante di divertimento ed emozioni. Dall'azione di Spider-Man: Far From Home ai brividi di Annabelle 3, l'estate è all'insegna del grande cinema.

L'estate entra nel vivo e sul grande schermo arrivano alcuni tra i titoli più attesi della stagione.

Dopo le emozioni di Avengers: Endgame, tocca a Spider-Man: Far From Home tirare le fila del Marvel Cinematic Universe e chiudere la Fase 3. Invece, Men in Black - International è chiamato ad affrontare la non facile sfida di essere (almeno) all'altezza dei capitoli della celebre saga che lo hanno preceduto.

Tra le nuove proposte, ci sono anche gli horror Annabelle 3 e Midsommar e i thriller Welcome Home e Domino.

Se siete curiosi e volete sapere cosa vi aspetta al cinema nelle prossime settimane, qui trovate tutti i film in uscita a luglio 2019.

Animazione

Birba - Micio combinaguai

Uscita: 18 luglio 2019

Blanket è un gatto viziato, che vive in un grattacielo in una grande metropoli insieme al figlio Cloack. Il micio ha vissuto una brutta esperienza e da allora non esce più di casa. Ma quando Cloack si allontana alla ricerca del misterioso Paradiso dei Gatti (dove potrebbe trovarsi la sua mamma), Blanket affronta le proprie paure per ritrovarlo.

Azione

Escape Plan 3 - L'ultima sfida

Uscita: 4 luglio 2019

Quando la figlia di un dirigente informatico scompare, le indagini si orientano subito in direzione di un rapimento a scopo di estorsione. Ma Breslin e la sua squadra capiscono che dietro potrebbe nascondersi altro e ne hanno la certezza quando la donna amata dall'uomo viene rapita e rinchiusa nella terribile Prigione del Diavolo.

Spider-Man: Far From Home

Uscita: 10 luglio 2019

Peter parte con gli amici Ned e MJ e i compagni di scuola per una vacanza in Europa. Il giovane vuole prendersi una pausa dalle responsabilità di Spider-Man e non ha nessuna intensione di indossare la tuta da supereroe. Ma una nuova minaccia incombe sul Pianeta e Peter è costretto ad aiutare Nick Fury, che porta con sé uno sconosciuto, misterioso alleato, Quentin Beck aka Mysterio.

Men in Black - International

Uscita: 25 luglio 2019

Molly è solo una bambina quando scopre l'esistenza degli alieni e dei Men in Black. La piccola riesce a non farsi sparaflashare e cresce con l'obiettivo di diventare uno degli agenti segreti(ssimi) vestiti di nero. Grazie alla sua determinazione, scopre il quartier generale dei M.I.B. e convince l'Agente O a prenderla in prova. Con il nome in codice di Agente M, viene affiancata all'indisciplinato e sbruffone Agente H. La collaborazione non è facile, ma quando una nuova minaccia incombe, i due uniscono le forze.

Biografici

Edison - L'uomo che illuminò il mondo

Uscita: 18 luglio 2019

Thomas Alva Edison stupisce il mondo illuminando Manhattan. Ma l'imprenditore George Westinghouse individua nel sistema a corrente continua dello scienziato alcuni gravi difetti. L'uomo decide di puntare sul sistema a corrente alternata di Nikola Tesla e scatena una vera e propria "guerra della corrente elettrica".

Altri film biografici in uscita a luglio 2019

Il ritratto negato

Uscita: 11 luglio 2019

Commedie

Restiamo amici

Uscita: 4 luglio 2019

Alessandro ha 40 anni, un figlio adolescente ed è vedovo. Senza stimoli, né obiettivi, un giorno riceve una telefonata dall'amico di una vita, Luigi. Il giovane lo chiama dal Brasile, dice di essere malato e spiega ad Alessandro che il padre ha lasciato una grossa eredità a suo figlio. Ma lui di figli non ne ha e per questo chiede all'amico di "prestargli" il suo, offrendogli in cambio una cospicua somma di denaro. Alessandro accetta, ma la vicenda prende una piega inaspettata.

Good Boys - Quei cattivi ragazzi

Uscita: 18 luglio 2019

Quando il 12enne Max viene invitato al suo primo Kiss Party entra nel panico. Il ragazzino non ha la più pallida idea di come si dia un bacio e chiede aiuto agli amici Thor e Lucas. Insieme, i 3 decidono di usare il drone del padre di Max per spiare una coppia di adolescenti, ma l'idea finisce malissimo. Il drone viene distrutto e i ragazzini devono sostituirlo prima che il genitore se ne accorga. Manco a dirlo, la missione prende una piega disastrosa...

La piccola boss

Uscita: 25 luglio 2019

Jordan Sanders è una donna in carriera di successo, determinata e decisamente non tenera con i suoi dipendenti. Ma un giorno, a causa di un incantesimo, si ritrova catapultata indietro nel tempo. Con suo sommo orrore e disperazione, ha di nuovo 13 anni e deve rifare i conti con uno dei periodi peggiori della sua vita. Ma grazie alla sua esperienza da adulta e proprio in virtù della possibilità di vivere una seconda occasione, la sua esistenza cambia per sempre. Nel passato e nel presente.

Altre commedie in uscita a luglio 2019

Ti presento Patrick

Uscita: 4 luglio 2019

Berni e il giovane faraone

Uscita: 20 luglio 2019

Documentari

Alla corte di Ruth - RBG

HD Wanted Cinema Il poster del documentario Alla corte di Ruth - RBG

Uscita: 15 luglio 2019

Nel 1993, Ruth Bader Ginsburg (RBG) viene nominata da Bill Clinton come uno dei 9 giudici della Corte Suprema. La donna, classe 1933, è la seconda rappresentante femminile dopo Sandra Day O'Connor, in carica dal 1981 al 2005. Ma non è solo questo prestigioso incarico a renderla speciale e un simbolo della emancipazione civile e della lotta alla deriva contemporanea.

Drammatici

Serenity

Uscita: 18 luglio 2019

In fuga da sé stesso e dalla sua vita precedente, Baker Dill si è ritirato in una sorta di esilio su una piccola isola dei Caraibi. L'uomo sbarca il lunario portando i turisti a pesca in alto mare e conduce una esistenza tranquilla e appartata. Ma tutto cambia quando la sua ex moglie (ri)piomba nella sua vita, chiedendogli aiuto per liberarsi del nuovo marito, dispotico e violento.

Skate Kitchen

Uscita: 18 luglio 2019

Camille è una giovane introversa di Long Island con una grande passione per lo skate. La sua passione la porta a entrare a fare parte di un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate Kitchen. La decisione non è vista di buon occhio dalla mamma, ma Camille va per la sua strada e finisce per incontrare e innamorarsi di un misterioso skater.

Il mangiatore di pietre

Uscita: 18 luglio 2019

Un giorno, dalle acque di un torrente che scorre nella terra di confine tra l'Italia e la Francia, emerge il corpo di un giovane, ucciso con due colpi di fucile. A trovarlo è Cesare, che riconosce subito suo nipote Fausto. L'uomo è un "passeur", un contrabbandiere e un trafficante di esseri umani, e il ragazzo ha imparato il mestiere da lui. Ma poi i due si sono allontanati, quando Fausto ha deciso di dedicarsi al traffico di droga. Cesare è deciso a scoprire chi ha ucciso il nipote, ma lui stesso finisce sulla lista dei sospettati. L'unica che sembra credergli è l'ispettore Sonia Di Meo.

Altri film drammatici in uscita a luglio 2019

Due amici

Uscita: 4 luglio 2019

Claire Darling

Uscita: 18 luglio 2019

Vita segreta di Maria Capasso

Uscita: 18 luglio 2019

Horror

Annabelle 3

Uscita: 3 luglio 2019

Decisi a fermare una volta per tutte Annabelle, i Warren portano la bambola a casa loro e la imprigionano sotto una teca di vetro consacrato, benedetta da un sacerdote, nella stanza dei manufatti magici. Ma la bambola riesce a usare il suo potere e risveglia gli altri spiriti maligni chiusi a chiave con lei. Il suo obiettivo sono la figlia di 10 anni dei Warren, Judy, e le sue amiche.

Per un assaggio della terrificante atmosfera del film (che ha ottenuto Rating R), date una occhiata al video interattivo della stanza proibita dei Warren e all'intervista alla vera figlia della coppia.

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Uscita: 25 luglio 2019

Svezia, giorni nostri. Una coppia accetta l'invito di un amico a partecipare alla tradizionale "festa di mezza estate". L'evento è molto particolare, si svolge ogni 90 anni e dura 9 giorni. Ma ben presto i due giovani si rendono conto che dietro la facciata bucolica e rassicurante del luogo si nascondono inquietanti, terribili segreti.

Thriller

Domino

Uscita: 11 luglio 2019

Un poliziotto danese è deciso a vendicare la morte del suo migliore amico. L'uomo si mette sulle tracce del killer e nella sua ricerca ottiene il sostegno e l'aiuto dell'ex amante della vittima, anche lei poliziotta. Ma il loro piano si scontra contro una imprevedibile scoperta. L'assassino è un agente della CIA sotto copertura, in missione per sgominare una cellula dell'ISIS.

Welcome Home

Uscita: 11 luglio 2019

Bryan e Cassie sono una coppia in crisi. Per recuperare il loro rapporto e riaccendere la passione, decidono di affittare una romantica villa nella campagna italiana tramite il sito Welcome Home. Il posto si rivela meraviglioso, ma il bello e tenebroso vicino di casa, Federico, mette subito in tensione Bryan, che si sente minacciato. La gelosia dell'uomo infastidisce Cassie e Federico ne approfitta per seminare zizzania tra la coppia. Ben presto, i tre rimangono invischiati in gioco pericoloso, in cui nessuno è quello che sembra.

Il segreto di una famiglia

Uscita: 4 luglio 2019

Le due sorelle argentine Eugenia e Mia hanno scelto strade diverse. La prima è andata a vivere Parigi, mentre la seconda è rimasta nella grande tenuta di famiglia, vicino a Buenos Aires, chiamata La Quietud. Quando il padre rimane vittima di un ictus, Eugenia torna a casa e si trova ad affrontare vecchi e ricordi e segreti del periodo trascorso sotto la dittatura militare.

Altri thriller in uscita a luglio 2019