Game of Thrones, ecco chi sarà presente al Comic-Con con D&D

A chiudere il lungo elenco dei presenti anche Miguel Sapochnik , produttore esecutivo della serie e regista del terzo e del quinto episodio della stagione finale – The Long Night e The Bells – oltre che di numerosi altri rimasti indelebilmente nell'immaginario dei fan, tra cui la Battaglia dei Bastardi.

Contrariamente alle precedenti previsioni , ci saranno David Benioff e D. B. Weiss , i due showrunner che sono stati oggetto di molte critiche in virtù dell'ultima stagione e che non partecipavano al Comic-Con dal 2016. Nessuna notizia, invece, di George R. R. Martin, che secondo le voci di corridoio che circolavano poche settimane fa aveva buone chance di presenziare all'evento.

#GameofThrones is coming to San Diego @Comic_Con . #GoTSDCC pic.twitter.com/p2tI5c31Q6

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è arrivata la conferma ufficiale per il panel dedicato a Game of Thrones al Comic-Con di San Diego del prossimo mese di luglio.

Confermato l'appuntamento al Comic-Con per Game of Thrones, che presenzierà con gli showrunner David Benioff, D. B. Weiss e con numerosi membri del cast.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok