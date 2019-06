Genitori quasi perfetti, il trailer della commedia con Anna Foglietta

Cinema

Il 29 agosto arriva al cinema la divertente commedia di Laura Chiossone dove si ride e si riflette sulla genitorialità contemporanea.

C’è stato un tempo in cui la vita dei genitori non ruotava attorno a quella dei figli, un tempo in cui sapevano dire di “no”, in cui non si affannavano a pianificare le giornate dei bambini, in cui non li controllavano a vista e li lasciavano liberi anche di sbagliare. Le madri e i padri di oggi sembrano avere invece un’unica missione: rendere perfetta la vita dei loro pargoletti, costi quel che costi.

Nel film Genitori quasi perfetti – al cinema dal 29 agosto – la regista Laura Chiossone offre, con una buona dose di ironia, un’analisi perfetta e lucida delle famiglie di oggi.

La trama

Durante uno dei momenti da incubo per le famiglie, ovvero la festa di compleanno del figlio, Simona (Anna Foglietta) conosce i genitori dei suoi compagnetti di scuola. Il party in maschera diventa così l’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori: gli iperprotettivi, gli alternativi, i vegani, gli intellettuali.

Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall' animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda.

Il cast

Anna Foglietta: dopo il debutto in TV con il personaggio dell’agente De Luca nella serie La squadra, l’attrice diventa uno dei volti più amati delle ultime commedie di successo. Recita il ruolo di simpatica escort accanto a Paola Cortellesi in Nessuno mi può giudicare, è una delle tre figlie di Marco Giallini in Tutta colpa di Freud, è la giovane toscana incinta che da una mano alla banda di Noi e la Giulia ed è una delle commensali della cena di Perfetti sconosciuti. In Genitori quasi perfetti è la protagonista, Simona, mamma del festeggiato.

Paolo Calabresi: ex iena, ex soia perfetto di Nicolas Cage (celebre il suo scherzo in cui assiste gratis alla partita Real Madrid-Roma travestito come il divo americano), attore di fiction e tantissimi film, Calabresi è entrato nel cuore degli italiani grazie a due personaggi, Biascica nella serie TV Boris e l'archeologo Arturo Frantini nella trilogia Smetto quando voglio. In Genitori quasi perfetti è Aldo, un papà super intellettuale.

Lucia Mascino: meravigliosa attrice teatrale (ha lavorato con grandi registi come Valerio Binasco e Filippo Timi), dal 2007 si dedica anche al cinema e alla TV. Tra i suoi ultimi progetti ricordiamo Ma cosa ci dice il cervello e Una mamma imperfetta. In Genitori quasi perfetti è Ilaria una mamma vegana.

Marina Rocco: in TV è stata la stralunata Stefania nella serie Tutti pazzi per amore, a teatro ha collezionato collaborazioni brillanti con Filippo Timi e al cinema ha preso parte alle commedie di grandi registi come Allen e Virzì. In Genitori quasi perfetti è l'estetista Sabrina.

Appuntamento al cinema per scoprire come diventare genitori imperfetti ma felici!