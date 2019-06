Ghostbusters, Paul Rudd entra nel cast del reboot

Cinema

28/06/2019

Paul Rudd risponde positivamente alla chiamata di Jason Reitman per entrare nel cast del nuovo Ghostbusters!

Tramite il video che potete vedere in testata a questo articolo, la produzione del nuovo film dell'universo di Ghostbusters ha annunciato l'ingresso nel cast dell'attore Paul Rudd.

Nel filmato d'annuncio, è proprio Paul Rudd a trovarsi di fronte la sede degli Acchiappafantasmi (la caserma dei pompieri - Hook and Ladder n.8 - nel quartiere di Tribeca a New York) nei primi due film del franchise, per annunciare ai fan di aver accettato, con enorme piacere e senza alcun dubbio, la chiamata del regista Jason Reitman.

Paul Rudd, nel pieno del suo stile comico, dice di essere talmente entusiasta all'idea di unirsi al cast del film, che si è "smerdato"! Ovvero, si è riempito di melma ectoplasmatica per l'eccitazione.

Il regista Jason Reitman ha commentato il casting di Paul Rudd:

Aspettavo di lavorare con Paul Rudd fin da quando il mio cortometraggio è stato proiettato prima di Wet Hot American Summer al Sundance. Sono emozionato che lui si unisca a questo nuovo capitolo dell'universo originale di Ghostbusters.

We Hot American Summer è un film del 2001, tra i cui interpreti c'è Paul Rudd, mentre il cortometraggio di Reitman - proiettato al Sundance Film Festival (il famoso evento cinematografico fondato da Robert Redford, che si svolge negli Stati Uniti) - è Gulp e lo potete vedere nel video qui sotto:

Paul Rudd è un attore prettamente comico, che ha recitato in film di successo come 40 anni vergine del 2005 e Una notte al museo del 2006, prima di approdare nell'Universo Cinematografico Marvel nel ruolo del supereroe Ant-Man. Rudd è stato protagonista dei due lungometraggi dedicati ad Ant-Man, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, per poi essere uno degli eroi presenti nel film campione di incassi Avengers: Endgame del 2019.

Anche se si tratta di una connessione indiretta, si ricorda che Paul Rudd è stato diretto da Harold Ramis, nel film Anno uno del 2009. Ramis, deceduto nel febbraio del 2014, era uno degli Acchiappafantasmi originali, Egon Spengler.

Il nuovo Ghostbusters (ancora senza un titolo ufficiale) sarà ambientato dopo i primi due film del franchise, senza considerare il reboot al femminile del 2016. Oltre a Paul Rudd, il film scritto e diretto da Jason Reitman, può contare su un cast formato da alcuni volti nuovi come McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Con.

