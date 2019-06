Hello Kitty, il film sul personaggio ha trovato la sua sceneggiatrice

Cinema

28/06/2019

Il film di Hello Kitty si farà e la produzione ha già fatto sapere chi sarà a occuparsi della sceneggiatura.

A quanto pare anche Hello Kitty avrà il suo film. La società di produzione New Line Cinema sta infatti muovendo i primi passi per la realizzazione di una pellicola dedicata alla mascotte giapponese.

Sappiamo infatti che Lindsey Beer è stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura del film, anche se per il momento non si è a conoscenza di nessun dettaglio. La trama sarà però pensata per attrarre un pubblico globale.

New Line ha stretto un accordo con Beau Flynn e il suo banner FlynnPictureCo lo scorso marzo per produrre il film insieme a Sanrio. Questa è stata la prima volta che la compagnia giapponese ha stretto un affare simile con delle società estere nei suoi 45 anni di storia.

Hello Kitty è nata nel 1974, all’inizio semplicemente come un portamonete, ma ben presto è divenuta un marchio riconosciuto a livello globale, venduto in 130 paesi su oltre 50 mila diversi prodotti di marca ogni anno.

A plasmare la storia del futuro film sarà dunque Lindsey Beer e la sua società Known Universe fondata insieme ai colleghi Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet. Questa società è molto ambita nella realizzazione di importanti IP, infatti i film scritti sono molti e famosi, come ad esempio: Guardiani della Galassia, Captain Marvel, Pokémon: Detective Pikachu e Tomb Rider.

La Beer ha contribuito a realizzare Masters of the Universe di Sony, The Kingkiller Chronicles di Lionsgate, Transformers: L’ultimo Cavaliere di Paramount e ha inoltre lavorato al franchise di Godzilla e di Star Trek.

La sceneggiatrice è anche la showrunner dell’adattamento Netflix di The Magic Order, fumetto di Mark Millar diretto da James Wan, e ha anche scritto e assunto il ruolo di produttore esecutivo per il film, sempre di Netflix, Sierra Burgess è una sfigata. Beer e la sua collega Robertson-Dworet sono state assunte per occuparsi dello spinoff tutto al femminile dedicato a Fast & Furious.

Cosa vi aspettate dal film di Hello Kitty, vi incuriosisce?

