Henry Cavill sarà Sherlock Holmes nel film di Harry Bradbeer

La sceneggiatura di Jack Thorne adatterà la serie di libri di Nancy Springer dedicata alla giovane sorella di Mycroft e Sherlock Holmes, Enola. Lanciata nel 2006 con "The Case Of The Missing Marquess", la collana racconta dell'arguta e intraprendente investigatrice di Baker Street.

Ora sarà la volta di Henry Cavill . Il Superman del DC Extended Universe impersonerà il leggendario detective di Arthur Conan Doyle nel film intitolato Enola Holmes. L'attore affiancherà la protagonista Millie Bobby Brown, reduce al cinema da Godzilla II: King of the Monsters .

