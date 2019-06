TV News Timeless

di Chiara Poli - 28/06/2019 11:42 | aggiornato 28/06/2019 11:48

Hanno viaggiato nel tempo, vissuto gli eventi storici che avevano studiato sui libri e incontrato personaggi che non sognavano nemmeno. Ma questo ha cambiato le loro vite: come finirà? Scopriamolo su FOX con il film che conclude Timeless!

12 condivisioni

Segnatevi la data: martedì 16 luglio. Alle 21.00, su FOX, andrà in onda il film di Timeless, che corrisponde circa alla durata di due episodi della serie, e che avrà il compito di concludere la storia che ci aveva lasciati con un finale mozzafiato.

Ora, finalmente, potremo conoscere il destino dei personaggi e sapere come finirà la loro incredibile e avvincente avventura, che il pubblico ha apprezzato al punto da convincere la produzione - che inizialmente prevedeva di cancellare la serie dopo la prima stagione - a produrre altri 10 episodi per un secondo ciclo.

I 16 episodi della stagione 1 e i 10 della seconda ci hanno raccontato gli affascinanti, ma anche pericolosi, viaggi nel tempo dei protagonisti.

Alla ricerca di un terrorista - un uomo dei servizi segreti britannici che è stato definito così dai proprietari della macchina del tempo - determinato a cambiare il passato per riscrivere il futuro.

Tramite appunto una macchina del tempo, della quale nessuno conosce l'esistenza, Garcia Flynn (l'ex dottor Kovac di E.R. - Medici in prima linea: Goran Visnjic)) - la cui famiglia è stata sterminata - pianifica di modificare drasticamente alcuni eventi chiave della storia americana.

La professoressa Lucy Preston (Abigail Spencer, già vista in serie di grande livello, come Mad Men e Rectify), l'ingegnere Rufus Carlin (Malcolm Barrett, Better Off Ted e L'amore all'improvviso - Larry Crowne) e il militare Wyatt Logan (Matt Lanter, interprete di Anakin Skywalker in Star Wars: La guerra dei cloni e di Liam Court in 90210) vengono incaricati di fermarlo.

Dall'assassinio di Abramo Lincoln all'attentato a Ronald Reagan, passando per un giovanissimo John Fitzgerald Kennedy; dall'esplosione del caso Watergate al lancio della missione Apollo 11; dalla caccia a Bonnie e Clyde al faccia a faccia con Al Capone: nel corso dei loro viaggi, i protagonisti si sono trovati a vivere momenti ed eventi che hanno determinato il destino di milioni di persone, in tutto il mondo.

Li abbiamo visti immersi nel periodo della caccia alle streghe di Salem, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale in Germania - perché non solo gli eventi accaduti sul suolo degli Stati Uniti ne hanno influenzato il destino - e poi li abbiamo lasciati nel momento più delicato, quando si sono trovati di fronte a... Loro stessi.

Cosa fareste se vi trovaste a confronto con una vostra versione proveniente dal futuro, o dal passato? In che modo prendereste la scoperta di chi siete diventati e cosa avete fatto nel corso delle vostre vite?

Sono domande davvero molto difficili, ricche di potenziali disastri e di ulteriori interrogativi.

I protagonisti di Timeless, però, stanno per darci le loro risposte. Su FOX, con il film che chiuderà la serie che li ha portati a spasso nel tempo.

Vi siete segnati la data?