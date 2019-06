Il primo trailer dell'horror game Silver Chains fa davvero paura

Videogames

28/06/2019

Cracked Heads Games annuncia Silver Chains, nuovo survival horror destinato a PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Siete pronti ad un'estate da brivido?

Che i videogiochi horror siano tornati prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni non è di certo un segreto. Non solo grazie all'impegno delle grandi software house - esempio più recente è il sontuoso remake del classico Resident Evil 2 -, ma anche e soprattutto per quello dei piccoli sviluppatori indipendenti, che hanno trovato terreno fertile tra jump scare e mostruosità assortite.

Una "moderna tradizione" che prosegue con l'intrigante Silver Chains, annunciato dagli autori di Cracked Heads Games, spalleggiati in veste di publisher dalla tedesca Headup Games, reduce dell'incredibile e meritato successo di Dead Cells. Il gioco orrorifico si presenta con un terrificante primo trailer, per un'esperienza a tutto brivido da vivere su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Silver Chains, come spesso accade in produzioni di questo tipo, si ambienta all'interno di una casa abbandonata dell'Inghilterra rurale. Il protagonista, Peter, si risveglierà all'interno di questa abitazione dopo essere stato colpito dal ramo di un albero durante una violenta tempesta. Il colpo subito gli provocherà un'amnesia temporanea, di conseguenza il nostro fine ultimo non sarà solo quello di sopravvivere, ma anche quello di mettere insieme i tasselli di un puzzle complesso e agghiacciante, recuperando i ricordi perduti.

Per riannodare il filo della memoria, saremo chiamati ad addentrarci nella casa abbandonata e a scoprirne gli oscuri segreti, tra enigmi ambientali da risolvere, creature demoniache da esorcizzare e fantasmi da cui scappare.

Silver Chain sarà disponibile dal 6 agosto su PC attraverso le pagine di Steam e GOG. La versione console destinata agli amanti di survival horror su PS4, Xbox One e Nintendo Switch arriverà invece a fine anno.