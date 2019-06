Il regista di Far From Home: 'un crossover Spider-Man/Venom funzionerebbe'

Cinema

Il regista di Spider-Man: Far From Home, Jon Watts, ha dichiarato che secondo lui un crossover cinematografico tra lo Spider-Man di Tom Holland e il Venom di Tom Hardy funzionerebbe.

Spider-Man: Far From Home, ultimo film della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.

Nell'attesa, il regista del film Jon Watts ha parlato a ComicBookMovie circa la possibilità di vedere il tanto agognato crossover cinematografico tra lo Spider-Man di Tom Holland e il Venom di Tom Hardy (che, lo ricordiamo, al momento è slegato in tutto e per tutto dal MCU).

Trovo Venom estremamente divertente e penso che Tom Hardy sia davvero grandioso, non credo che i due personaggi siano poi così diversi. Penso che unire i due Tom [Hardy e Holland, n.d.R] potrebbe permetterci di vedere qualcosa di davvero speciale.

Al momento, dai piani alti non è giunta ancora nessuna conferma ufficiale, visto che gli accordi tra Marvel Studios e Sony Pictures sono ancora piuttosto incerti per quanto riguarda l'inclusione nel MCU di personaggi appartenenti al cosiddetto 'Sony's Universe of Marvel Characters' (sebbene la produttrice Amy Pascal abbia lasciato intendere che in futuro un eventuale crossover non è da escludere).

Ricordiamo in ogni caso che il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock - 'fuso' ancora un volta con il simbionte alieno in grado di fornirgli una forza e un'agilità fuori dal comune - è previsto per il 2 ottobre 2020 nelle sale americane.

Questa volta l'antieroe creato nei fumetti da Todd McFarlane dovrà vedersela con Cletus Kasady, alias Carnage, storico avversario di Venom nato da un filamento del suo stesso simbionte alieno (già interpretato da Woody Harrelson in un breve cameo alla fine del primo film).

Quanto aspettate il ritorno di Venom sul grande schermo?