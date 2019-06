Il set LEGO di Avengers: Endgame in esclusiva per il Comic-Con

CinemaCuriosità

di Giuseppe Benincasa - 28/06/2019 11:13 | aggiornato 28/06/2019 11:17

Il divertimento LEGO continua con un nuovo set dedicato ad Avengers: Endgame, in arrivo al Comic-Con!

La manifestazione del San Diego Comic-Con, che quest'anno si terrà dal 18 al 21 luglio, è sempre un'occasione importante per dare visibilità e risonanza a nuovi prodotti. Tra le case di produzione di giocattoli, anche LEGO approfitterà dell'evento per lanciare un nuovo set legato al film Avengers: Endgame.

Il set si chiama Avengers Hulk Helicopter Drop (numero 76144) ed è composto da 482 pezzi e 5 minifigure, tre delle quali sono assolutamente nuove. Potete ammirare le immagini nella gallery qui sotto:

Come avete potuto vedere nella gallery, il set presenta un elicottero degli Avengers e due veicoli, diversi tra loro, degli alieni chiamati Chitauri. Le due minifigure LEGO di questi ultimi sono già apparse in altri set. Mentre, le minifigure di Vedova Nera e Hulk in versione viaggio nel tempo, così come quella di Pepper Potts nell'armatura Rescue, sono un'assoluta novità. Si specifica che la minifigure di Vedova Nera era già presente nel set 76126 ma con un volto diverso.

Il set Avengers Hulk Helicopter Drop sarà venduto esclusivamente al San Diego Comic-Con al costo di 59,99 dollari, per poi essere immesso nel mercato internazionale da novembre 2019.

Questo è il sesto set dedicato al 22esimo film Marvel Studios, dopo quelli già in vendita: Captain America: Outriders Attack (numero 76123), War Machine Buster (76124), Iron Man Hall of Armour (76125), Avengers Ultimate Quinjet (76126) e Avengers Compound Battle (76131).

Nel video qui sotto potete ammirarli tutti, mentre vengono montati:

Dopo aver visto al cinema Avengers: Endgame e i set LEGO di riferimento, si può affermare che l'unico vero spoiler sul film lo si ha notando il Guanto dell'Infinito di colore rosso, indossato da Hulk. Tutto il resto è molto poco accurato, proprio come avevano anticipato i registi Anthony e Joe Russo. Infatti, alcuni veicoli presenti nei set non sono nel film, come per esempio la spettacolare moto di Capitan America (set 76123) e il War Machine Buster (set 76124). Inoltre, la sala delle armature di Iron Man (set 76125) non è un luogo utilizzato dai fratelli Russo per le riprese del film, la minifigure di Thor (contenuta nel set 76126) non ha i capelli lunghi e quella di Hulk (nella versione classica contenuta nel set 76131 e nella versione viaggi nel tempo del set 76144) non ha gli occhiali.

