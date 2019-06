Cinema

di Matteo Tontini - 28/06/2019 08:54 | aggiornato 28/06/2019 08:58

Micah Gallo esordisce alla regia con un horror incentrato sulla paura dei ragni.

66 condivisioni

L'aracnofobia è una paura comune che ha vari livelli di intensità, dal semplice disgusto alla più forte repulsione per i ragni. Una paura su cui getta le basi il nuovo Itsy Bitsy, horror catalogabile nel sottogenere creature film, di cui è stato da poco pubblicato il trailer internazionale (che riportiamo in copertina).

La trama ruota attorno a Kara (Elizabeth Roberts) e i suoi figli Jesse (Arman Darbo) e Cambria (Chloe Perrin), trasferitisi da New York in una più tranquilla casa di campagna. La madre dei due bambini, rispettivamente di tredici e otto anni, ha infatti ricevuto una proposta di lavoro che non può permettersi di rifiutare: diventare infermiera privata di Walter (Bruce Davison), un uomo colpito da sclerosi multipla esperto di rari oggetti antichi. Quando Jesse trova una misteriosa reliquia nell'abitazione di Walter, tuttavia, scopre che una terrificante creatura nata dall'oscurità li attende: un gigantesco ragno proveniente da una grotta preistorica, diverso da tutti gli altri.

Itsy Bitsy sarà proiettato in alcuni cinema statunitensi selezionati e disponibile sulle piattaforme VOD a partire dal 30 agosto, ma al momento non sappiamo quando arriverà in Italia. La pellicola è diretta dall'esordiente Micah Gallo e vede protagonisti il candidato all'Oscar Bruce Davison (X-Men, Che mi dici di Willy?) e Denise Crosby (Star Trek: The Next Generation, Cimitero Vivente). Di seguito trovate anche il primo trailer del film, pubblicato nel 2017.

Avete paura dei ragni? Trovate inquietante la pellicola?

Via: Geeks of Doom