Joker, il film con Joaquin Phoenix potrebbe debuttare a Venezia 76

L’anno cinematografico, dal punto di vista dei premi, si apre con Venezia (seguito dal Festival di Toronto) per chiudersi agli Oscar, e in questo arco di tempo (dalla fine dell’estate all’inizio della primavera) i film migliori fanno incetta di premi, passando anche attraverso i Golden Globe e i Critics’ Choice Award.

Oltre al Premio Oscar Phoenix, la pellicola diretta da Phillips, che la presenta come un noir psicologico sulle malattie mentali , può contare sulla partecipazione di Robert De Niro (forse un riferimento alle malinconie di Taxi Driver) e su Scorsese come produttore.

[Todd Phillips, n.d.r.] è straordinario e sembra avere una profonda conoscenza di questo mondo e di quello che vuole dire con il film. È molto interessante collaborare assieme a lui su di un progetto come questo. Sembra un qualcosa di unico e in un certo qual modo, anzi in molti modi, mi terrorizza. E potrebbe spaventare anche voi.

Il nuovo Joker è una riscrittura della storia del supercriminale dal suo punto di vista, ovvero quello di comico fallito e frustrato, ossessionato dai propri demoni, pronto a intraprendere la via del male come alternativa a una carriera mai realizzata.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi 10 anni i cinecomic sono sempre più interessanti agli occhi della critica e puntano sempre più in alto, verso l’obiettivo di una realizzazione artistica di qualità.

È possibile che il nuovo Joker , un Joaquin Phoenix impegnato in un film chiaroscurale, alla Hitchcock, sbarchi in Laguna a settembre.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok