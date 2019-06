La Guerra dei Mondi, le prime immagini della serie in arrivo su FOX

TV News

di Chiara Poli - 28/06/2019 14:23 | aggiornato 28/06/2019 14:28

La guerra dei mondi, in arrivo su FOX prossimamente, è in piena produzione. Ecco le prime immagini dell'attesa serie, direttamente dal set, e tutte le informazioni su cast artistico e tecnico.

Senza dubbio è in cima alla lista delle novità televisive più attese: La guerra dei mondi, co-produzione di Canal+ e Fox Networks Group Europe & Africa, è il nuovo adattamento del classico letterario di H.G. Wells. La firma è di Howard Overman, già autore di serie di successo come Misfits, Merlin e Dirk Gently, che l'ha ambientata nell'Europa del giorno d'oggi.

In attesa degli 8 episodi della serie, che andrà in onda entro l'anno in oltre 50 diversi Paesi sui canali FOX, sono arrivate le primissime immagini.

La trama, già adattata diverse volte per piccolo e grande schermo - senza dimenticare lo storico radiodramma di Orson Welles, che scatenò il panico perché scambiato per la vera notizia di un attacco alieno - ruota attorno all'arrivo di alieni sulla Terra. Alieni ostili, pronti a sterminare l'intera popolazione mondiale senza motivo apparente, se non un odio cieco teso, magari, alla conquista del pianeta.

Howard Overman - creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di The War of the Worlds - ha raccontato di essersi concentrato sul cuore della storia, ovvero il conflitto etnico e il tema della superiorità razziale: gli spietati alieni sono infatti l'incarnazione stessa della crudeltà, della volontà di sterminio del diverso, dell'assenza di dialogo e della distruzione dell'idea stessa di convivenza pacifica.

HD FOX La Guerra dei Mondi vedrà Gabriel Byrne come protagonista

E mentre i pochi sopravvissuti all'attacco alieno cercano di capire cosa vogliono gli invasori e quale sia il loro punto debole, l'umanità sfiora il pericolo di essere cancellata per sempre...

Prodotta da Overman con Jonny Capps e Julian Murphy (già suoi collaboratori in Merlin) per Urban Myth Films, La guerra dei mondi vanta un cast d'eccezione.

Protagonista assoluto è Gabriel Byrne (I soliti sospetti), premiato con un Golden Globe per la serie TV In Treatment. Accanto a lui ci sono, fra gli altri, Elizabeth McGovern (The Wife, Downton Abbey), Léa Drucker (Le Bureau - Sotto copertura, L'affido - Una storia di violenza), Paul Gorostidi (Amiche all'improvviso), Natasha Little (Mr. Nobody, Vanity Fair), Daisy Edgar Jones (Cold Feet, Testimoni silenzioni), Ty Tennant (Casualty), Daniel Eghan (Rogue One: A Star Wars Story), Guillaume Gouix (The Returned) e Pino Maiello (The Rezort, The End of the F***ing World).