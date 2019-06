La Seinfeld Experience apre quest'autunno a New York

TV News

di Rina Zamarra - 28/06/2019 11:07 | aggiornato 28/06/2019 11:11

Warner Bros. celebra la serie TV Seinfeld con un'iniziativa speciale dedicata ai fan: debutta a New York la Seinfeld Experience. Scoprite di cosa si tratta.

Sono passati 30 anni dalla messa in onda della nona e ultima stagione di Seinfeld, e oggi tutti i fan possono finalmente tornare indietro nel tempo fino al periodo in cui seguivano la serie in TV. A New York, infatti, debutterà la Seinfeld Experience.

Di cosa si tratta? Di uno spazio allestito da Warner Bros. Consumer Products in collaborazione con Superfly, azienda organizzatrice di grandi festival musicali come quello di Bonnaroo. Lo spazio, allestito nel quartiere di Gramercy, sarà aperto in autunno e prevede aree interattive con costumi e memorabilia e una ricostruzione molto dettagliata del set. All’interno sarà in funzione anche uno shop con una serie di articoli in edizione limitata.

A #Seinfeld-themed immersive experience is coming to New York City this fall: https://t.co/1o5dMMyUVA pic.twitter.com/Dq95ux9wcb — Attractions Magazine (@Attractions) June 27, 2019

Il cofondatore di Superfly, Jonathan Mayers, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di aver realizzato la Seinfeld Experience in una modalità innovativa che combina la nostalgia con l’intrattenimento coinvolgente… Uno show iconico come Seinfeld dovrebbe essere celebrato con un’esperienza capace di essere veramente all’altezza dell’eredità che ha lasciato e dell’influenza duratura che ha generato.

I fan della serie, vincitrice di 10 Emmy Award e di 3 Golden Globe, potranno ritornare nell’appartamento di Jerry e rivivere gli episodi con protagonisti George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards).

Jerry Seinfeld in persona si è espresso in maniera entusiasta riguardo il progetto:

Siccome sono stato Seinfeld per molto tempo, sono stato anche l’unica persona a vivere l’esperienza di Seinfeld. Ora, questi pazzi di Superfly faranno in modo che molte altre persone possano interagire con il nostro stupido show televisivo degli anni ’90. Tutto quello che posso dire è che, considerando il contesto generale del mondo in cui viviamo, tutto questo ora sembra normale.

Giddy up... The SEINFELD Experience is coming to NYC fall 2019! Tag someone that should know. And visit our website in bio to sign up for email updates and be the first to know about tickets, special events and more. #TheSEINFELDExperience #Seinfeld30 https://t.co/JiQVEDLOyv pic.twitter.com/BnnUoNnozP — The Seinfeld Experience (@theseinfeldexp) June 27, 2019

La Seinfeld Experience sarà aperta 7 giorni su 7 e i biglietti sono già in vendita. Per il momento gli ingressi sono previsti fino a febbraio 2020.