Dopo l'esperienza di Game of Thrones l'attrice Lena Headey rimane nell'ambito fantasy prestando la sua voce a un personaggio di Dark Crystal: Age of Resistance, prequel della pellicola del 1982.

Il fantasy ci ha abituato, specie quello ad alto budget, a tre caratteristiche inscindibili:

effetti speciali mozzafiato

colonna sonora indimenticabile

cast di tutto rispetto

Non possiamo infatti negare che prodotti come Il Signore degli Anelli e Game of Thrones (passando magari da Star Wars potendolo considerare come un fantasy dall’ambientazione atipica) abbiano questi elementi al loro interno.

Ma esistono fantasy e fantasy. E se ne volessimo prendere in considerazione un esempio diverso? Come Dark Crystal: Age of Resistance?

A vedere il teaser trailer sicuramente non possiamo mettere in dubbio la validità degli effetti speciali vero punto di forza anche del film originale di cui questa esclusiva Netflix è un prequel.

Dallo stesso trailer non riusciamo a evincere molto della colonna sonora, ma se consideriamo quella del Dark Crystal originale datato 1982 possiamo ritenere anche il secondo punto della lista pienamente soddisfatto.

Ma passiamo quindi al cast. In un film con protagoniste creature irreali non avremo a disposizione delle vere e proprie performance attoriali, ma potremo godere di quelle vocali.

E il cast di doppiatori, infatti, ha a disposizione nomi come quelli di Mark Hamill (il mitico Luke Skywalker di Star Wars), Helena Bonham Carter e Taron Egerton, senza contare la possibile presenza di Mark Strong e Alicia Vikander.

Non basta? Ebbene ecco che, fresche fresche, sono approdate all’interno del progetto anche Sigourney Weaver e Lena Headey, ovvero Cersei di Game of Thrones.

Se su Sigourney Weaver si sa che presterà la voce a un’entità extra corporea conosciuta come Myth-Speaker (che magari si possa tradurre come la raccontatrice di miti?), sappiamo che la Headey interpreterà invece un personaggio di nome Maudra Fara, definita come “una veterana delle negoziazioni”.

Quale sarà il suo ruolo all’interno di Age of Resistance? Non vi resta che aspettare poco più di un mese per saperlo, poiché questo nuovo capitolo di Dark Crystal approderà su Netflix il 30 di agosto.