Mouse Guard è cancellato ufficialmente: Wes Ball condivide immagini e video di prova

28/06/2019

Il lungometraggio basato sull’omonimo fumetto di David Petersen, Mouse Guard diretto da Wes Ball, è stato cancellato ufficialmente.

Wes Ball, il regista della trilogia di Maze Runner, ha annunciato che il suo nuovo lungometraggio intitolato Mouse Guard, basato sull’omonimo fumetto di David Petersen, è stato definitivamente cancellato.

L’adattamento cinematografico della famosa serie di fumetti scritta e disegnata da David Petersen era in progetto da tempo e già nel mese di aprile di quest'anno, poco prima dell'inizio delle riprese, Disney (che aveva preso il comando del progetto con l’acquisizione di 20th Century Fox) aveva deciso di interrompere la produzione; ora c'è l'ufficialità della drastica decisione e Wes Ball ha commentato così su Twitter.

Purtroppo è vero. Il nostro film Mouse Guard è morto. Sembra un rischio troppo grosso. Ed è un dannato peccato. Avevamo qualcosa di speciale. Al mio cast e alla troupe: mi dispiace di non esserci riuscito. L’ultimo anno insieme a voi è stato fantastico. Che la Guardia possa prevalere!

Yes sadly, its true. Our #mouseguard movie is dead.



Seems it's too big a risk. It’s a damn shame really. We had something special. To my hella talented cast/crew: I’m sorry I couldn’t push this one through. The past year with you all has been a blast. May the Guard prevail! pic.twitter.com/MGRq54uI6O — Wes Ball (@wesball) June 26, 2019

Secondo quanto riporta SlashFilm, il motivo di questa scelta può essere stato il budget: infatti la major (Disney, appunto) riteneva che proprio il budget stanziato di 170 milioni di dollari fosse esagerato per Mouse Guard. Inoltre, secondo la major, la modalità di animazione in motion capture che doveva essere utilizzata per il film era troppo simile a quella utilizzata in altri progetti già avviati, come quelli del Libro della Giungla e Il Re Leone.

Il regista ed il produttore Matt Reeves hanno cercato di far acquisire il progetto a qualche altra casa di produzione, senza avere successo, poiché nessuno è sembrato realmente interessato. Ora grazie allo stesso regista e al cast sono finiti online diversi concept art e test di animazione di ciò che avrebbero potuto realizzare, come il video di animazione di prova di 9 minuti reso reale usando Unreal Engine di Epic, uno strumento utilizzato da gli sviluppatori di giochi.

Want to see how cancelled #mouseguard film would look like? Here is one ofmany concepts I did for that movie, directed by a great dude @wesball I had a chance to work with on @MazeRunnerMovie.

Share/Comment what do you think!#art #conceptart #film #design #fantasy pic.twitter.com/9po0iSWcKL — Darek Zabrocki (@DarekZabrocki) June 25, 2019

Mouse Guard racconta le eroiche vicende di un gruppo di topi che ha giurato di proteggere il proprio regno da tutti i loro potenziali nemici come volpi, serpenti e gatti.

Nel cast del film di Ball avrebbero dovuto esserci, tra gli altri, anche Idris Elba, Andy Serkis, Sonoya Mizuno e Thomas Brodie-Sangster.