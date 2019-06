Rambo: Last Blood di Sylvester Stallone sarà presentato a Venezia 76?

Cinema

di Francesco Ursino - 28/06/2019 14:06 | aggiornato 28/06/2019 14:09

Secondo le ultime indiscrezioni, John Rambo potrebbe sbarcare al Lido di Venezia con una proiezione speciale delle sue ultime avventure.

La prossima Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia particolarmente interessante: secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Rambo: Last Blood di Sylvester Stallone potrebbe essere presentato durante l’evento della città lagunare. L’indiscrezione giunge quasi in contemporanea con quella relativa a Joker: anche il film di Joaquin Phoenix, infatti, potrebbe debuttare durante la Mostra.

Rambo: Last Blood verrà distribuito nelle sale statunitensi il 20 settembre 2019, a poca distanza dalla chiusura della rassegna cinematografica veneziana, che inizierà il 29 agosto 2019 per concludersi il 7 settembre 2019. I primi rumor parlano di una possibile proiezione esclusiva: per Sly si tratterebbe di un ritorno al Lido, che nel 2009 lo ha visto insignito del premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, e nel 1997 protagonista della proiezione ufficiale di Cop Land.

Stallone è già salito alla ribalta con Rambo: Last Blood all’ultimo Festival di Cannes. In quell’occasione, l’attore aveva mostrato un primo estratto della pellicola, e diffuso alcuni particolari sul carattere di questo nuovo progetto. Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che nel prossimo capitolo della saga John Rambo avrà a che fare con il pericoloso cartello messicano, come si vede anche nel trailer ufficiale. Paz Vega sarà la co-protagonista della pellicola, diretta da Adrian Grunberg.

HD LionsGate

Una Mostra dai grandi nomi

Sylvester Stallone non sarà l’unica star a brillare sul Lido di Venezia. Tra i partecipanti alla Mostra sono già confermati Julie Andrews e Pedro Almodóvar, che riceveranno il Leone d’Oro alla carriera. Lucrecia Martel, invece, sarà la Presidente della giuria.

Grande attenzione, secondo Deadline, sarà data anche alle produzioni televisive. The New Pope, opera di Paolo Sorrentino con protagonisti anche Sharon Stone e Marilyn Manson, potrebbe essere al centro della scena.

Siete curiosi di vedere Rambo: Last Blood?