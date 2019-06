Saldi estivi di Steam 2019: ecco 15 offerte da tenere d’occhio

Videogames

28/06/2019

Sole, caldo e offerte su centinaia di titoli di ogni genere: l'estate di ogni videogiocatore che si rispetti è ufficialmente iniziata grazie ai saldi di Steam.

Puntuale come ogni estate, è arrivato il momento che molti giocatori attendono con ansia: il 25 giugno 2019, infatti, sono iniziati ufficialmente i saldi di Steam, piattaforma di digital delivery dedicata al gaming per PC, Linux e Mac.

Lo store di Valve, che ha da poco inserito l’etichetta LGBTQ+ ai giochi presenti in catalogo, è stato invaso da sconti più o meno entusiasmanti. Le offerte, come di consueto, vanno a coprire i generi più apprezzati. Di seguito proponiamo alcuni dei potenziali affari da tenere d’occhio. Si tratta, per la maggioranza, di giochi con sconti superiori al 50% o, in caso contrario, di titoli molto recenti disponibili in saldo per la prima volta o che propongono lo sconto più alto mai registrato su Steam.

Alla fine dello speciale, inoltre, approfondiremo anche l’evento che accompagna i saldi di quest’anno, ovvero il Gran Premio di Steam: i motivi di interesse, anche in questo caso, sono numerosi.

Senza indugi, allora, ecco alcune delle offerte più interessanti presenti su Steam in occasione dei saldi estivi 2019:

Il bundle dedicato a South Park

Particolarmente succosa è l’offerta dedicata all’universo di South Park. South Park: Sconti Di-retti, in particolare, presenta per la prima volta uno sconto del 90%, per una spesa di 5,99 euro.

Se si spulcia la pagina delle offerte, però, si scopre anche una chicca dedicata a chi, pur essendo appassionato della serie animata di Trey Parker e Matt Stone, non ha mai vissuto le avventure videoludiche di Cartman e compagni. Il bundle di South Park, infatti, consente di acquistare South Park: Il bastone della verità e South Park: Sconti Di-retti con uno sconto dell’88%.

Broken Age e il bundle Double Fine

Non è la migliore avventura grafica nata dalla mente geniale di Tim Schafer, ma merita comunque una prova: si tratta di Broken Age, classico punta e clicca disponibile per la prima volta con uno sconto dell’85%, per un costo di 1,87 euro.

Interessante anche il bundle Double Fine, che propone molti dei giochi dello sviluppatore americano. Tra le varie chicche ci sono sicuramente Psychonauts, Brutal Legend, e le versioni rimasterizzate di capolavori assoluti come Grim Fandango, Full Throttle e Day of the Tentacle. Il tutto per 17,74 euro, con uno sconto del 93%.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider chiude la trilogia moderna di Lara Croft dando nuovo smalto a una icona videoludica, come si legge nella recensione di MondoFox. La coraggiosa eroina, in questa avventura, si scopre sempre più consapevole del suo ruolo di survivor ed esploratrice. La versione base del gioco è disponibile con uno sconto del 60%, per un prezzo pari a 23,99 euro.

È solo la seconda volta che il titolo Crystal Dynamics viene offerto a questo prezzo: se avete gradito i primi due capitoli della serie, potrebbe essere il momento giusto per fare vostro anche il terzo atto.

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World trasporta i giocatori in un mondo fatto di incredibili creature da affrontare e sconfiggere. La versione PC, conosciuta anche per i suoi problemi tecnici, ha goduto negli ultimi mesi di alcuni aggiornamenti che sembrano aver migliorato l’esperienza in multiplayer e la fluidità complessiva del gioco.

Il titolo Capcom, nella sua versione base, viene offerto per la prima volta con uno sconto del 50%, per un prezzo finale di 29,99 euro.

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Prendere un gioco di ruolo che ha fatto storia e renderlo ancora più bello: questo era l’obiettivo ambizioso di Planescape: Torment: Enhanced Edition, sviluppato da Beamdog. Il gioco si presenta con diversi miglioramenti rispetto alla versione originale del 1999, come il supporto al 4K e una colonna sonora rimasterizzata.

Planescape: Torment: Enhanced Edition viene offerto con uno sconto del 75%. Non è la prima volta che il titolo si presenta con una promozione del genere, ma i 3,99 euro del prezzo finale potrebbero ingolosire chi in passato aveva tralasciato questo gioco storico.

Devil May Cry 5

Un ritorno atteso da anni e che, per fortuna, non ha deluso. Devil May Cry 5, pubblicato nel marzo 2019, riporta in auge Dante e i suoi compagni d’avventura, per un’esperienza adrenalinica, visivamente appagante e totalmente in linea con la tradizione del franchise.

Lo sconto del 35% e il prezzo di 39,59 euro non fanno gridare al miracolo. C’è da considerare, però, che si tratta solo della seconda volta che il titolo viene proposto a prezzo scontato. Per maggiori informazioni sul gioco, è possibile rifarsi alla recensione di MondoFox.

Soulcalibur VI

Non è un gioco esente da problemi, ma si tratta comunque dell’ultimo capitolo di una saga storica, e riproposta su PC nell’ottobre del 2018. Soulcalibur VI segna il ritorno della serie proponendo omaggi al passato, soprattutto a livello narrativo. Non mancano, però, gli sguardi al presente, ad esempio con l’inserimento di Geralt, il protagonista di The Witcher.

Il titolo Bandai Namco viene proposto in versione base con un interessante sconto del 67%, per un prezzo finale di 19,79 euro.

Mortal Kombat XL

Il nuovo Mortal Kombat 11, uscito ad aprile 2019, è sicuramente un titolo degno di nota, come si legge nell'analisi di MondoFox. Chi è spaventato dal prezzo un po’ elevato, 47,79 euro, ma vuole comunque menare le mani ed esibirsi in Fatality varie, potrebbe ripiegare su Mortal Kombat XL, pacchetto che include Mortal Kombat X (il penultimo capitolo del franchise) e relative espansioni.

Mortal Kombat XL viene proposto con il 70% di sconto, al prezzo di 11,99 euro: chi vuole temporeggiare in attesa di passare all’ultimo capitolo della serie potrebbe farci un pensierino.

Yakuza 0

Le atmosfere di una delle saghe più iconiche di SEGA arrivano anche su PC grazie a Yakuza 0, che immerge il giocatore nel Giappone del 1988, in una storia fatta di pestaggi e combattimenti, ma anche di momenti sorprendentemente pittoreschi. Un titolo originale e profondo, dedicato anche a chi non è normalmente attratto dalla cultura orientale.

Tra una puntatina al bar karaoke e una rissa da strada, Yakuza 0 viene offerto per la prima volta con uno sconto del 50%: il prezzo finale è di 9,99 euro.

Il bundle Michalski Magic

Abbandonando il mondo scintillante delle produzioni tripla A, Steam è in grado di riservare sorprese gradite come il bundle Michalski Magic. Si tratta di tre avventure grafiche di grande impatto, ovvero The Cat Lady, Downfall e la più recente Lorelai. Titoli indipendenti dalle tematiche adulte e dai toni dark, che non mancheranno di sorprendere.

Il bundle Michalski Magic viene offerto con uno sconto del 54%, per un prezzo complessivo di 15,92 euro. Oltre ai tre titoli citati sono presenti le colonne sonore in formato digitale di The Cat Lady e Downfall.

Sid Meier's Civilization VI: Gold Edition

Un’altra saga simbolo dei videogiochi è al centro di sconti decisamente interessanti: Sid Meier’s Civilization VI alza ancora di più la qualità della serie strategica di Firaxis Games, che come di consueto consente di far nascere e sviluppare la propria civiltà, e di confrontarsi con alcuni dei leader che hanno cambiato il corso della storia mondiale.

La Sid Meier's Civilization VI: Gold Edition, che comprende il titolo base e le numerose espansioni rilasciate nel corso del tempo, viene offerta per la prima volta con il 77% di sconto, per un prezzo di 29,54 euro. Chi non si è lasciato ancora affascinare da questa serie di titoli, allora, potrebbe aver trovato l’occasione che cercava.

Night in The Woods

Un titolo che ha saputo far breccia nel cuore degli appassionati, dedicato a chi cerca un’esperienza diversa dal solito. Night in The Woods propone un’avventura tutta basata sulla narrativa e sulla proposizione di un’atmosfera ricca di suggestioni. Le vicende di Mae Borowski, che deve far fronte con il tempo che passa e amicizie forse perdute per sempre, sanno emozionare.

Lo sconto del 40% di Night In The Woods non è certo esaltante, ed eguaglia quello già proposto in promozioni precedenti. Il costo di 11,99 euro, però, potrebbe attrarre i giocatori che cercano avventure non convenzionali.

Resident Evil 2

Uno dei lampi della stagione videoludica 2019, la dimostrazione che i remake creati in maniera intelligente possono riportare in auge titoli mai dimenticati dagli appassionati. Resident Evil 2, premiato con un 9 nella recensione di MondoFox, fa ripiombare i giocatori nell’atmosfera da incubo di Raccoon City, con un sapiente mix di novità e rimandi al passato.

Lo sconto del 34% applicato sul titolo Capcom non è così generoso, ma è solo la seconda volta dall’inizio del 2019 che il gioco viene proposto a un prezzo così basso, pari a 39,59 euro.

Sekiro: Shadows Die Twice

Un gioco atteso e allo stesso tempo temuto, difficile e per questo affascinante, come da tradizione From Software. Sekiro: Shadows Die Twice, premiato con un roboante 9 nell'analisi di MondoFox, abbandona le atmosfere di Dark Souls e Bloodborne per portare il giocatore nel Giappone del periodo Sengoku, in una storia di riscatto e violenza.

Il gioco, uscito a marzo 2019, viene scontato per la prima volta, ed è disponibile con una promozione del 20%, pari a 47,99 euro. Non è uno sconto che entusiasma, ma se avete resistito ad acquistare il titolo fino ad ora, forse è arrivato il momento di fare il grande passo.

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Un gioco non più recentissimo, ma che ha ancora molto da dire. Sleeping Dogs, uscito nel 2012, mette i giocatori nei panni di Wei Shen, che rischierà tutto pur di sgominare l’impero delle bande criminali di Hong Kong. Un open world originale e godibile, protagonista di un possibile progetto cinematografico, e riproposto in una nuova edizione rimasterizzata comprendente anche le estensioni rilasciate nel corso degli anni.

Sleeping Dogs: Definitive Edition è disponibile con uno sconto del 90%, e con il suo prezzo di 1,99 euro costituisce senza dubbio uno degli affari da non lasciarsi sfuggire nei saldi di Steam.

Tutti al via del Gran Premio di Steam

Anche quest’estate Steam ha dato il via a un evento che accompagnerà tutto il periodo dei saldi, dal 25 giugno al 7 luglio: si tratta del Gran Premio di Steam.

I giocatori partecipanti all’evento sono distribuiti in cinque squadre, in competizione tra di loro. Alla fine di ogni giornata, alcuni degli utenti delle prime tre squadre classificate saranno scelti e avranno in dono uno dei giochi della loro lista desideri. Per far guadagnare punti alla propria squadra è necessario svolgere alcuni compiti definiti e legati a determinati giochi. Conquistare achievment, effettuare alcune azioni specifiche e acquistare altri titoli consentono perciò di far avanzare il proprio team.

Al termine dell’evento, alcuni dei membri della squadra vincitrice riceveranno gratuitamente tre giochi della loro lista desideri. Vale la pena sottolineare che, dopo molti anni, l’evento dei saldi di Steam non è accompagnato dall’arrivo delle classiche trading card.

