Spider-Man: Far From Home, ecco perché una scena dei trailer non è stata inclusa nel montaggio finale

Attenzione! Possibili spoiler!

La scena che manca all'appello è quella dello scontro tra Spider-Man - in versione Iron Spider - e una famiglia criminale all'interno di un losco ristorante newyorkese. L'ultimo impegno da amichevole Spider-Man di quartiere prima di partire per il viaggio in Europa, che si conclude con una simpatica battuta di Peter:

NYPD: Quindi tu sarai il prossimo Iron Man? Spider-Man: Non ho tempo, sono troppo occupato a fare il vostro lavoro! [...] Scherzavo, scherzavo. Continuate così perché io... vado in vacanza!

Marvel Studios / Sony Pictures

Questo è quanto mostrato nei trailer, ma la sequenza è ben più ampia ed è stata così descritta dal regista Jon Watts, intervistato da io9:

[La scena] Fa parte di un montaggio dove Peter sta facendo un sacco di commissioni prima di partire per il viaggio in Europa. La parte divertente è che tra queste commissioni vi è anche l'acquisto di uno sdoppiatore per le cuffie... deve compare una spina utilizzabile in Europa. Vende allora alcune delle sue action figure per avere abbastanza soldi per [spoiler rimosso], prende il suo passaporto e mette al tappeto questa pericolosa famiglia criminale. È la lista delle cose da fare di Spider-Man.

Il regista ha poi spiegato che tale sequenza sarà inclusa nella versione Blu-ray del film, insieme ad altre scene extra non inserite nella pellicola destinata alle sale cinematografiche:

Inizialmente era stata inclusa, ma poi ci siamo resi conto che non era necessaria per il flusso del film. Ma è comunque una sequenza divertente e sarà uno dei contenuti extra del film quando sarà disponibile in Blu-ray.

HD Marvel Studios / Sony Pictures

Anche Tom Holland ha rilasciato un commento sulla questione. Intervistato da Uproxx, l'attore britannico ha spiegato che nel film sono incluse numerose scene d'azione e che quella che si svolge nel ristorante della Grande Mela potrebbe essere utilizzata in uno dei prossimi film sullo spararagnatele: