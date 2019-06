Steven Adler, batterista dei Guns N' Roses, finisce all'ospedale dopo essersi accoltellato da solo

Il batterista ha anche preso parte ad alcuni episodi di reality come Rehab con Dr. Drew e Sober House , in cui vengono mostrate, tra le altre, le immagini del suo arresto nel 2008 per possesso di eroina.

Steven ha sofferto per problemi di abuso di sostanze stupefacenti per decenni. Era stata proprio questa la causa del suo allontanamento dal gruppo. Nonostante ciò, Adler si era nuovamente esibito con la band nel 2012.

Steven Adler, ex batterista dei Guns 'N Roses, è stato ricoverato in ospedale per una ferita allo stomaco autoinferta.

