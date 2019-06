Games With Gold di luglio 2019: annunciati i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360

Videogames

30/06/2019

Microsoft risponde alla Instant Game Collection di Sony con i suoi Games With Gold. Cosa avrà riservato il colosso di Redmond agli abbonati per il prossimo mese?

Mentre giugno si avvia verso la sua inevitabile conclusione, il popolo di videogiocatori guarda al prossimo mese e a tutte le novità in arrivo su PC e console di ultima generazione.

Non solo per quanto riguarda le ultime uscite, distribuite tra PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e personal computer, ma anche sul piano dei titoli gratuiti selezionati dai due grandi colossi dell'industria, Sony e Microsoft. Titoli che, a cadenza mensile, possono essere scaricati in versione digitale dai rispettivi store online, a patto di essere abbonati ai servizi PlayStation Plus e Xbox LIVE Gold.

Lo stesso quindi accadrà a luglio. Dopo che l'azienda giapponese ha svelato la sua Instant Game Collection, ora è la rivale con sede a Redmond a solleticare i palati - e i polpastrelli! - dei player con i prossimi Games With Gold, annunciati dal solito Larry "Major Nelson" Hyrb, tramite il proprio account Twitter ufficiale e il filmato visibile subito più sotto.

I videogame gratuiti su Xbox One e Xbox 360 di luglio 2019

Come da tradizione, Microsoft regalerà anche a luglio 2019 quattro giochi ai suoi fedelissimi.

Si parte dal primo per Xbox One, Inside. Si tratta dell'ultima fatica dei talentuosi sviluppatori di Playdead, che avevano già stupito stampa e pubblico con l'onirico Limbo. In questo caso, prenderemo il controllo di un ragazzo in un'ambientazione distopica, in cui risolvere dei rompicapo per evitare la morte. Sarà disponibile per il download gratuito nel periodo compreso tra lunedì 1 e mercoledì 31 luglio. Il secondo gioco per l'ammiraglia di ultima generazione made in USA è invece Big Crown Shodown, che potrà essere riscattato dal 15 luglio al 15 agosto.

Passando a Xbox 360 - i cui titoli possono essere giocati anche su Xbox One grazie alla pratica retrocompatibilità -, i Games With Gold di luglio 2019 proseguono con l'intramontabile classico Castlevania Symphony of the Night, uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie Castlevania. Il gioco è ambientato in un castello che dovremo esplorare liberamente alla ricerca di oggetti che ci permettano di superare alcuni passaggi. Symphony of the Night sarà scaricabile nel periodo compreso tra il primo e il 15 luglio.

Chiude il cerchio I Robinson: Una Famiglia Spaziale (in download dal 16 al 31 luglio), tie-in dell'omonimo film d'animazione Disney in cui i giocatori impersonano Wilbur Robinson nella sua caccia al malvagio uomo con la bombetta e al suo temibile cappello robot Doris.