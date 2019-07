Cinema

di Simona Vitale - 01/07/2019 11:50 | aggiornato 01/07/2019 11:54

Sono cominciate le riprese di Bill & Ted Face the Music con un Keanu Reeves stranamente sbarbato e nuovi ingressi nel cast della pellicola.

Ottime notizie per i fan di Bill e Ted, ovvero i due grandi amici a spasso nel tempo interpretati da Alex Winter e Keanu Reeves.

Le riprese di Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo del franchise cinematografico cominciato nell'ormai lontano 1989 iniziano a luglio, come testimoniato da un tweet di Ed Solomon, uno degli sceneggiatori della pellicola.

Monday. Crew call: 7:30. First shot: 9:00. — Ed Solomon (@ed_solomon) June 29, 2019

Le riprese cominciano lunedì 1 luglio a New Orleans e proprio qui uno sbarbato Keanu Reeves è stato avvistato a passeggio intento a bere un caffè, con tanto di cappellino e capelli lunghi, ma privo dell'iconica barba che ha contribuito a renderlo un sex symbol mondiale. Un nuovo look per le riprese del film? Lo scopriremo presto...

Le ultime notizie sulla pellicola riguardano non solo Keanu Reeves, ma anche nuovi attori che si sono aggiunti al cast principale. Le attrici Jayma Mays (Glee) ed Erinn Hayes (Vizi di Famiglia) vestiranno i panni delle mogli dei protagonisti, ovvero Joanna e Elizabeth, personaggi già apparsi nel primo capitolo di Bill & Ted.

Come già sappiamo, invece, Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine sono entrate nel cast per interpretare le figlie di Bill e Ted, Thea Preston e Billie Logan, pronte ad accompagnare i loro padri in un nuovo, esilarante, viaggio nel tempo avente come scopo la salvezza del mondo.

Per quanto riguarda altri ruoli, più marginali, vedremo William Sadler nei panni della Morte, Beck Bennett nel ruolo del fratello minore di Ted, ed Anthony Carrigan in un misterioso ruolo da cattivo che scopriremo più in là.

Bill & Ted Face the Music arriverà nei cinema statunitensi il 21 agosto 2020, a quasi 30 anni di distanza da Un viaggio inaspettato (1991), già sequel di Bill & Ted Excellent Adventure del 1989.

La trama vede Bill e Ted ormai adulti e alle prese con un lavoro normale e loro famiglie. Non hanno sfondato nel mondo della musica, nonostante abbiano scritto migliaia di brani e quindi hanno accantonato quello che era il loro sogno da ragazzi. Un misterioso visitatore arriva però dal futuro per rivelare ai due che solo una loro canzone salverà il mondo così come lo conosciamo.

Bill e Ted, accompagnati dalle loro figlie, partiranno per una nuova avventura a spasso del tempo in cerca dell'ispirazione giusta che consentirà loro di scrivere il brano destinato a salvare il mondo.

Ci riusciranno? Per scoprilo e sapere anche quando la pellicola arriverà in Italia non possiamo far altro che attendere nuove e ufficiali notizie su Bill & Ted Face the Music.

Via: Variety