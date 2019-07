Cinema

di Chiara Poli - 01/07/2019 13:55 | aggiornato 01/07/2019 14:16

La locandina e le prime immagini di 5 è il numero perfetto: ecco il film di Igort, interpretato da Toni Servillo e Valeria Golino e ambientato nella Napoli degli anni '70.

Sarà il debutto alla regia per IGORT, alias Igor Tuveri, già sceneggiatore di L'Accabadora, che firma anche la sceneggiatura a partire dall'omonima graphic novel che l'autore aveva ideato negli anni '90, pubblicata Coconino Press. E ora, 5 è il numero perfetto sta per arrivare nelle sale cinematografiche.

Siamo nell'Italia degli anni '70. La storia è quella del camorrista ormai "in pensione" Peppino Lo Cicero, che decide di tornare in azione dopo che il figlio viene assassinato. La morte del ragazzo spinge l'uomo a scatenare una serie di eventi violenti, ma anche l'occasione per provare a iniziare una nuova vita, lasciandosi il passato alle spalle...

HD 01 Distribution 5 è il numero perfetto: la locandina del film con Toni Servillo

Una storia di vendetta, violenza e morte, come tante altre che raccontano le gesta di criminali o assassini professionisti, ma diversa perché ci racconta anche un pezzo della storia italiana, in un periodo storico difficile per tanti motivi. Nei panni del protagonista il sempre impeccabile Toni Servillo (La grande bellezza, Il divo, Gomorra), che questa volta si cala nei panni di un uomo che supera il punto di non ritorno: la sua vita è destinata a cambiare drasticamente.

Accanto a Servillo, tanti altri nomi noti del panorama cinematografico italiano e internazionale, da Valeria Golino (Rain Man - L'uomo della pioggia, Il ragazzo invisibile) a Carlo Buccirosso (Ammore e malavita, e già accanto a Servillo ne Il divo e La grande bellezza), da Iaia Forte (La grande bellezza, La nostra terra) a Vincenzo Nemolato (Le voci di dentro, Gomorra - La serie), senza dimenticare il regista Igort in un piccolo ruolo che conferma la sua grande passione per questa storia.

HD 01 Distribution 5 è il numero perfetto: il regista e sceneggiatore Igort sul set

5 è il numero perfetto arriverà nelle sale il prossimo 29 agosto, per 01 Distribution.

Il film è prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema. Si tratta di una co-produzione dell'Italia con il Belgio (Potemkin Film) e la Francia (Mact Productions, Cité Film). Firmano da produttori Elda Ferri, Marina Marzotto e Mattia Oddone.

