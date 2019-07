TV News Arrow The Flash

01/07/2019

I preparativi stanno iniziando per l'epico crossover dell'Arrowverse: sarà la fine per molti personaggi che il pubblico ama?

LaMonica Garrett, che ha fatto il suo debutto nell'Arrowverse durante il crossover Elseworlds nei panni di Mar-Novu / The Monitor, ha pubblicato un video di teasing per l'inizio dei lavori del prossimo crossover Crisis On Infinite Earths, che conterrà le serie TV di The Flash con Grant Gustin e Arrow con Stephen Amell.

È così ha inizio. Giorno 1, tavolo di lettura...

Il tavolo di lettura rappresenta il momento in cui attori e sceneggiatori si riuniscono attorno a un tavolo, per leggere la sceneggiatura. Nel tweet, l'attore LaMonica Garrett ha scritto i seguenti hashtag #crisisoninfiniteearths #Arrow #Flash #Supergirl #LegendsOfTomorrow #Batwoman #TheMonitor. Ciò fa presupporre che nel crossover che cambierà radicalmente l'Arrowverse (si prevede l'uscita definitiva di scena di Oliver Queen / Green Arrow), saranno implicate ben 5 serie TV, comprese Legend's of Tomorrow, che non era presente nel precedente crossover (Elseworlds) e la nuova serie di Batwoman (in onda dal prossimo autunno), oltre ovviamente al personaggio di The Monitor.

I dettagli ufficiali della trama rimangono ancora segreti ma alcuni rumor hanno suggerito che l'Arrowverse sarà drasticamente diverso da quello che conosciamo dopo Crisis On Infinite Earths. Si dice che il crossover contenga la morte di diversi personaggi importanti dalle serie TV coinvolte: Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow.

L'unico dettaglio ufficiale che l'emittente televisiva americana The CW ha confermato è che il crossover sarà di cinque ore. Inoltre, l'episodio Crisis On Infinite Earths di Arrow potrebbe anche servire come finale della serie, considerando che lo show si conclude con i suoi 10 episodi finali il prossimo autunno.

L'imminente evento crossover ha iniziato a incuriosire i fan fin dal primo episodio di The Flash con Grant Gustin, dove un titolo di giornale dell'anno 2024 ha rivelato che il destino di Barry Allen era quello di scomparire durante una "crisi". Ma il finale della quinta stagione di The Flash ha anticipato la situazione, quando il titolo originale del giornale ha cambiato la data dell'evento dal 2024 al 2019. In aggiunta a questo, il finale della settima stagione di Arrow ha preparato il ruolo di Oliver Queen per il prossimo crossover, facendolo raggiungere The Monitor in missione da parte di Oliver, al fine di avvertire altri mondi della crisi.

Il futuro dell'Arrowverse si prospetta a dir poco entusiasmante!