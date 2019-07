La finta fuga di un uomo vestito da leone in uno zoo giapponese è esilarante

Attimi di "terrore" sono stati vissuti dallo staff di uno zoo di Tobe in Giappone, dopo che un leone è riuscito a fuggire dalla sua gabbia. In realtà si è trattata di un'esercitazione alquanto bizzarra eseguita dal personale della struttura giapponese.

La scena esilarante è stata ripresa e il video in breve tempo è diventato virale sul web. Protagonista un uomo travestito da leone che ha simulato una fuga dallo zoo, sotto lo sguardo perplesso di alcune leonesse e tra la curiosità dei visitatori presenti.

Nel filmato, che trovate in apertura dell'articolo, vediamo il finto leone che si aggira nella struttura mentre lo staff prepara delle reti e tutto il necessario per riuscire a catturare il fuggitivo. Il video della bizzarra esercitazione ha scatenato le reazioni degli utenti online, divertiti soprattutto per le espressioni delle vere leonesse:

Oh sure do it in front of the lions. Now they will know your plans. Now you need a new plan. Do it in front of the chimps. They won't tell anyone.