Flora & Ulysses inizia la produzione, svelato anche il cast del film di Disney+

Nelle passate settimane è stato svelato anche il cast dell'adattamento dove troviamo Alyson Hannigan (Buffy, How I Met Your Mother) e Ben Schwartz che interpreteranno i genitori della giovane protagonista del film.

È iniziata ufficialmente la produzione di Flora & Ulysses , il nuovo adattamento cinematografico diretto da Lena Khan e tratto dall'omonimo romanzo scritto da Kate DiCamillo . Pubblicato nel 2013, questo libro per bambini ottenne un grande successo con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo e vincitore del premio letterario Newbery Medal.

