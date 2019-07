Game of Thrones: Beyond The Wall è il nuovo videogioco strategico della serie TV

Videogames

di Stefania Sperandio - 01/07/2019 12:28

La serie HBO Game of Thrones è pronta a una nuova trasposizione videoludica: Behaviour Interactive ha presentato Game of Thrones: Beyond the Wall, titolo strategico in arrivo presto su sistemi operativi mobile iOS e Android.

Come suggerisce il nome, il gioco punterà sulle ambientazioni al di là della Barriera di Westeros e vi metterà nei panni del Lord Comandante dei Guardiani della Notte. In virtù del vostro incarico, nella modalità storia dovrete reclutare e gestire i membri dell'esercito dei protettori in nero del reame – con tutti i personaggi che avranno caratteristiche e specializzazioni uniche.

Tra i protagonisti della serie che potrete reclutare e con cui potrete interagire ci saranno Jon Snow, Re del Nord, Daenerys Targaryen, Ser Jaime Lannister, Tormund Giantsbane e la sacerdotessa rossa Melisandre di Asshai.

La campagna del gioco si comporrà di sette capitoli complessivi e si svolgerà qualche decennio prima della Guerra dei cinque Re vista nelle prime stagioni di Game of Thrones. Le vicende non si ricollegheranno a quelle della serie HBO, per una precisa scelta degli sviluppatori che volevano raccontare un'altra storia all'interno del grande universo creato dallo scrittore George R. R. Martin. Tra i misteri che sveleremo al di là della Barriera, anche le origini del Corvo con tre occhi.

HD Behaviour Interactive I protagonisti di Game of Thrones: Beyond the Wall

Alla modalità storia si affiancheranno anche altre sfide extra, tra le quali una modalità competitiva. Sarà in queste sfide che sarà possibile vestire anche i panni dei citati personaggi della serie TV e del romanzi.

Behaviour Interactive non ha ancora annunciato la data d'uscita del gioco, ma ha aperto le pre-registrazioni sul sito ufficiale. Da scoprire, inoltre, se Game of Thrones: Beyond The Wall sarà disponibile come download gratuito o se sarà necessario pagare per scaricarlo.

Behaviour Interactive Un combattimento in Game of Thrones: Beyond the Wall

Vi piace l'idea di un gioco che consenta di esplorare le origini del Corvo con tre occhi?