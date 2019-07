Godzilla avrà un suo spazio dedicato al Comic-Con di San Diego

Cinema

In occasione del 65esimo anniversario dal primo film di Godzilla, al San Diego Comic-Con ci sarà un intero spazio dedicato al famoso mostro di TOHO.

Arrivano le prime conferme sulle presenze dell'atteso San Diego Comic-Con, che si svolgerà dal 18 al 21 luglio prossimi. Per festeggiare il suo 65esimo anniversario, Godzilla sarà presente con uno stand alla fiera internazionale. Non è la prima volta che il titano radioattivo partecipa alla convention, ma è la prima volta che gli sarà dedicato un intero booth per omaggiare la leggendaria creatura che nella sua storia è stata protagonista di oltre 35 film.

Nello spazio dedicato a Godzilla i fan potranno farsi delle foto tramite il green screen presente, che li farà comparire insieme all'iconico mostro radioattivo, mentre sarà presente anche Shinji Nishikawa, disegnatore e ideatore di alcuni kaiju del franchise come Kiryu e King Ghidora, che dipingerà dal vivo un murales dedicato alla saga targata TOHO.

Uno degli oggetti più interessanti presenti nell'area è invece il costume utilizzato per impersonare il lucertolone radioattivo in Godzilla 2000, ma ci saranno molti altri memorabilia utilizzati sui set dei tanti film realizzati negli anni. Sarà un'occasione unica per i fan americani, dato che difficilmente i TOHO Studios portano questi oggetti al di fuori del Giappone.

Ovviamente sarà presente anche una certa dose di merchandise, con diversi oggetti esclusivi realizzati appositamente per il Comic-Con di San Diego, anche se ancora non sono stati rivelati ulteriori dettagli su queste novità.

L'area dedicata a Godzilla è stata voluta da TOHO, che recentemente ha deciso di espandere la popolarità della loro creatura al di fuori del suolo nipponico. Godzilla è infatti principalmente famoso in Giappone e, nonostante ci siano molti fan anche all'estero, non ci sono state molte occasioni per poter partecipare a eventi o comprare merchandise specifico che, fino a oggi, si trovava solo nel paese del Sol Levante. Di recente TOHO ha anche creato un sito in inglese dedicato proprio al franchise.

Purtroppo, dato che Warner Bros. non parteciperà quest'anno al San Diego Comic-Con, è molto probabile che non ci saranno informazioni sul futuro del MonsterVerse. Recentemente è uscito in tutto il mondo Godzilla: King of the Monsters, che non è stato accolto così positivamente come ci si aspettava. Nonostante ciò, sappiamo che l'anno prossimo, più precisamente il 13 marzo 2020, vedremo ancora il sauro in Godzilla vs Kong.

il nuovo film sarà il quarto del MonsterVerse, e proporrà una sfida interessante tra le due creature più famose della storia del cinema. Molti fan non vedono l'ora di vedere gli sviluppi di questo scontro tra titani, soprattutto per capire come farà Kong ad avere chance di vittoria contro il bestione radioattivo.

