How I Met Your Mother, gli episodi per conoscere Lily

TV News How I Met Your Mother

di Giuseppe Benincasa - 01/07/2019 12:35 | aggiornato 01/07/2019 12:38

How I Met Your Mother, è l'ora di conoscere gli episodi dei momenti chiavi della vita di Lily.

1 condivisione

La serie TV How I Met Your Mother (in Italia arrivata con il nome E alla fine arriva mamma) è una delle sit-com più divertenti dell'ultimo decennio, le sue gag, le sue battute sono rimaste nella storia della televisione, diventando spesso anche tormentoni del web. Uno dei migliori aspetti della serie è la caratterizzazione dei personaggi: Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily hanno tutti delle personalità uniche che vale la pena approfondire, rivedendo i migliori episodi a loro dedicati.

Oggi è la volta di parlare di Lilian "Lily" Adrin, interpretato da Alyson Hannigan nelle 9 stagioni della serie. Fidanzata e sposata con Marshall Eriksen, Lily è cresciuta a Brooklyn, New York, sognando di diventare un'artista. Non riesce a mantenere un segreto ed è una persona molto premurosa, per la maggior parte del tempo fa azioni per il bene dei suoi amici. Ha incontrato Marshall e Ted al college e quasi subito ha iniziato a frequentare Marshall. Sono stati insieme per circa nove anni e si sono fidanzati per quasi un anno, quando Lily ha rotto con Marshall per trasferirsi a San Fransisco per concentrarsi sulla sua arte. Tornata a New York ha sistemato le cose con il suo innamorato e si sono sposati.

Stagione 1 episodio 8 ( Il duello ). Lily si trasferisce definitivamente nell’appartamento di Ted e Marshall, poiché la sua casa è stata affittata a un ristorante cinese

). Lily si trasferisce definitivamente nell’appartamento di Ted e Marshall, poiché la sua casa è stata affittata a un ristorante cinese Nella stagione 1 episodio 22, dal titolo La danza della pioggia , Lily, prima di sposarsi, vuole dedicarsi ai suoi sogni, così parte per San Francisco, lasciando Marshall a due mesi dal loro matrimonio

, Lily, prima di sposarsi, vuole dedicarsi ai suoi sogni, così parte per San Francisco, lasciando Marshall a due mesi dal loro matrimonio Stagione 2 episodio 2, dal titolo Il rospo e lo scorpione , Lily torna da San Francisco, esperienza che reputa pessima, e si ricongiunge con Marshall, anche se quest’ultimo la vuole considerare solo come amica

, Lily torna da San Francisco, esperienza che reputa pessima, e si ricongiunge con Marshall, anche se quest’ultimo la vuole considerare solo come amica Durante la stagione 2, nell'episodio 7 ( Chiamatemi Swarley ), Lily si mette in mezzo, ostacolando una possibile relazione amorosa tra Marshall e una commessa di una caffetteria. L’intento di Lily è vincente, quindi Marshall accetta di rimettersi insieme a lei

), Lily si mette in mezzo, ostacolando una possibile relazione amorosa tra Marshall e una commessa di una caffetteria. L’intento di Lily è vincente, quindi Marshall accetta di rimettersi insieme a lei Stagione 2 episodio 21 ( Il matrimonio perfetto ). Finalmente Lily e Marshall si sposano

). Finalmente Lily e Marshall si sposano Stagione 3, nell'episodio 5 ( Conoscenze vecchie e nuove ) si scopre come Lily abbia conosciuto Marshall e Ted al liceo

) si scopre come Lily abbia conosciuto Marshall e Ted al liceo Stagione 3 episodio 7 ( La casa dei sogni ). Lily è piena di debiti a causa delle sue spese pazze, la ragazza non resiste allo shopping! In seguito, insieme a Marshall, decidono comunque di comprare casa ma, ad affare fatto, si accorgono che la casa versa in situazioni critiche

). Lily è piena di debiti a causa delle sue spese pazze, la ragazza non resiste allo shopping! In seguito, insieme a Marshall, decidono comunque di comprare casa ma, ad affare fatto, si accorgono che la casa versa in situazioni critiche Nell'episodio Tutto in vendita - stagione 3 episodio 19 - Lily e Marshall devono far fronte alle spese della nuova casa e si ritrovano in uno degli episodi più divertenti della stagione, nel quale finiscono per vendere i quadri di Lily a dei veterinari su internet

- stagione 3 episodio 19 - Lily e Marshall devono far fronte alle spese della nuova casa e si ritrovano in uno degli episodi più divertenti della stagione, nel quale finiscono per vendere i quadri di Lily a dei veterinari su internet Stagione 4 episodio 20 (La paura del futuro). Questo episodio segna l’addio momentaneo di Lily dalla serie, dovuto al fatto che l’attrice che la interpreta, Alyson Hannigan, nel periodo delle riprese era incinta

Un uomo si aspetta sempre che la donna rimedi ai suoi sbagli, ecco perché avere una femmina è meglio che un maschio.

Nel 24esimo episodio della quinta stagione, dal titolo Il quinto sosia , Lily e Marshall decidono di avere un figlio

, Lily e Marshall decidono di avere un figlio Nell'episodio finale della sesta stagione ( Sfida accettata ) Lily scopre di essere incinta

) Lily scopre di essere incinta L’episodio Maschio o femmina (stagione 7 episodio 6) rivela il sesso del bambino di Lily e Marshall

(stagione 7 episodio 6) rivela il sesso del bambino di Lily e Marshall Stagione 7 Episodio 14 dal titolo 46 minuti , permette di conoscere il padre di Lily

, permette di conoscere il padre di Lily Nel doppio episodio finale della settimana stagione, dal titolo Il codice del mago , Lily partorisce

, Lily partorisce Nell'ottava stagione, l’episodio 3 ( La tata perfetta ) ripresenta il padre di Lily, nelle vesti di Tata

) ripresenta il padre di Lily, nelle vesti di Tata Nell'episodio 17 della stagione 8, dal titolo Il portacenere , Lily lamenta di non aver messo a frutto i suoi sogni sul piano lavorativo

, Lily lamenta di non aver messo a frutto i suoi sogni sul piano lavorativo Nella stagione 8 episodio 21 ( Destinazione Roma ), Lily decide di trasferirsi a Roma, questa volta portando con sé la sua famiglia

), Lily decide di trasferirsi a Roma, questa volta portando con sé la sua famiglia Nel 20esimo episodio della nona stagione (Margherita), Lily si scopre essere nuovamente incinta

Qual è il vostro episodio di How I Met Your Mother con Lily protagonista?