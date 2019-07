Cinema

01/07/2019 15:23 | aggiornato 01/07/2019 15:28

Il terzo film del franchise di Jumanji sconvolge ancora una volta le regole del gioco.

Fino ad oggi, lo avevamo chiamato "il sequel di Jumanji: Benvenuti nella Jungla", o più semplicemente Jumanji 3. Ora, il terzo capitolo del franchise ha finalmente un titolo ufficiale - e un trailer assolutamente da non lasciarsi scappare. Il video è visionabile in copertina in lingua italiana e qui sotto in versione originale inglese.

Le prime immagini di Jumanji: The Next Level sovvertono ancora una volta le regole del gioco, anticipandoci qualcosa di totalmente inaspettato per il nuovo film dove The Rock, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black fanno da avatar agli sventurati giocatori.

Ed è proprio tutto su "un altro livello" quando capiamo che nel corpo di The Rock questa volta non ci finirà Spencer, l'adolescente che ha guidato i suoi amici verso la vittoria nel capitolo del 2017. No: questa volta nel muscoloso avatar del Dottor Bravestone ci sarà un uomo anziano, che di videogiochi ci capisce poco o nulla: un nonno interpretato da Danny DeVito.

Insomma: appena il tempo di abituarsi a vestire i panni di un avatar, ed ecco che il gioco crea uno scompiglio impensabile, gettando nella mischia diversi nuovi arrivati. Tra gli altri, troveremo nella pellicola anche Awkwafina e Danny Glover (pure lui interprete di un personaggio che si ritroverà in un corpo decisamente più giovane di quello a cui è abituato). Ritorna invece quasi la totalità del cast originale, incluso Nick Jonas.

Jumanji: The Next Level è atteso nelle sale statunitensi per il 13 dicembre 2019. Per vederlo in Italia dovremo invece aspettare il 1° gennaio 2020.