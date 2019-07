La Sirenetta: Melissa McCarthy in trattative per Ursula (e nuovi rumor sul cast)

Cinema

di Giacinta Carnevale - 01/07/2019 11:22 | aggiornato 01/07/2019 11:26

Un altro classico Disney come La Sirenetta tornerà presto nei cinema in versione live-action e sembra che Melissa McCarthy sia destinata ad interpretare la malvagia Ursula.

18 condivisioni

Il nuovo adattamento live-action del classico Disney de La Sirenetta andrà in produzione nei prossimi mesi, con l'inizio delle riprese fissato per aprile 2020. Sono già arrivati i primi rumor sul casting. Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety infatti, Melissa McCarthy è in trattative per interpretare la perfida Ursula.

L'attrice comica americana - nota principalmente per i suoi ruoli in commedie per adulti come Spy, Corpi da reato e Le amiche della sposa - potrebbe così cimentarsi in un film dedicato a tutta la famiglia.

In realtà la candidata all'Oscar per Copia originale non è l'unica contendente per il ruolo della strega del mare. C'è infatti un'altra Melissa che ha lanciato la propria candidatura per avere la parte di Ursula. Si tratta di Melissa Viviane Jefferson, rapper conosciuta come Lizzo, che su Twitter ha condiviso un breve filmato in cui interpreta il celebre brano Poor Unfortunate Souls (in italiano La canzone di Ursula).

La regia della pellicola è stata affidata a Rob Marshall, che recentemente ha già diretto il sequel di Mary Poppins, mentre a firmare la sceneggiatura è stato David Magee. Il nuovo progetto cinematografico sarà co-prodotto dallo stesso Marshall con Marc Platt e John DeLuca.

Il remake de La Sirenetta includerà le canzoni originali del classico d'animazione del 1989 e nuovi brani inediti che saranno scritti sempre dal noto compositore Alan Menken - che recentemente ha lavorato al live-action di Aladdin - in collaborazione con Lin-Manuel Miranda.

La trama ruoterà intorno alla principessa Ariel che vive nelle profondità dell'oceano ma è affascinata dal mondo in superficie. Durante una tempesta, incontra e si innamora di un principe umano e decide di seguirlo sulla terraferma.

La Sirenetta, arrivano altri rumor sul cast del nuovo live-action Disney

HD Getty Images/Disney

Stando alle indiscrezioni che circolano online, per quanto riguarda la protagonista Ariel la produzione starebbe pensando a Zendaya (Spider-Man: Far From Home, The Greatest Showman).

Ad alimentare i rumor è stata la stessa attrice e cantante, che recentemente ha deciso di tingersi i capelli di rosso (lo stesso colore della celebre principessa Disney, ma anche quello di Mary Jane Watson nei fumetti di Spider-Man). Nel ruolo del principe Eric potremmo invece vedere Harry Styles o Noah Centineo.

L'ex giornalista di Variety Kris Tapley ha rivelato altri due nomi che potrebbero entrare a far parte del cast del nuovo live-action Disney: l'attrice Awkwafina (Crazy & Rich), nei panni del gabbiano Scuttle, e il giovane Jacob Tremblay (Room), nel ruolo di Flounder, il migliore amico di Ariel.

With the McCarthy news in, I’ve also heard Jacob Tremblay for Flounder and Awkwafina for Scuttle. #TheLittleMermaid — Kris Tapley (@kristapley) June 29, 2019

Al momento questi sono solo rumor. Dovremo attendere ancora prima di scoprire quale sarà il cast ufficiale del nuovo adattamento in live-action de La Sirenetta. Sarà l'ennesimo remake in casa Disney, dopo il recente successo di Aladdin, diretto da Guy Ritchie.

Intanto cresce l'attesa per l'uscita del live-action de Il Re Leone, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto 2019.

E voi cosa ne pensate? Saresti felici di vedere Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula?