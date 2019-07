Legion 3, il trailer dedicato alla storia tra David e Syd

TV News Legion

La storia di due personaggi unici nel panorama televisivo.

Un rapporto in cerca di serenità in un mondo estremamente folle. Quella tra Syd e David non può essere una relazione normale, perché nessuno di loro due lo è.

David Haller (interpretato da Dan Stevens) è un mutante schizofrenico con immensi poteri psichici. È stato reclutato da Melanie Bird per unirsi a Summerland nella guerra tra mutanti e Divisione 3. David è stato anche l'ospite di un parassita conosciuto come il Re Ombra, che ha cercato di ottenere il controllo del corpo di David e di esercitare il suo potere.

Sydney "Syd" Barrett (interpretata da Rachel Keller) è un mutante con il potere di scambiare temporaneamente il corpo con altri. È stata ricoverata al Clockworks Psychiatric Hospital con la diagnosi di disordine antisociale della personalità. Lì, ha incontrato David Haller e si è innamorata di lui, i due alla fine si uniscono a Summerland nella lotta contro la Divisione 3.

Syd è spesso un punto di forza per David, il suo unico punto di riferimento nei momenti di confusione che lo circondano. Nella seconda stagione di Legion, Syd dice a David che l'amore forse non li salverà, sarò il dolore a dargli la forza di lottare per l'amore e permette loro di svegliarsi.

Durante la seconda stagione e soprattutto nel finale il rapporto tra i due si complica. Syd capisce chi è David e gli spara ma David viene salvato da Lenny, in seguito David riesce ad alterare la mente e i ricordi di Syd, convincendo quest'ultima di essere ancora innamorata di lui e finisco per fare sesso. Sarà Farouk a ripristinare i ricordi di Syd.

La terza stagione della serie TV, targata Marvel Television, Legion sarà in onda in prima assoluta su FOX da mercoledì 3 luglio.